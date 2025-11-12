"내란 가담 공직자 조사 TF"…"숙청 정치 보복"

<앵커>



정부가 12·3 비상계엄에 참여하거나 협조한 공직자들을 가려내 인사조치 하기 위해 전체 49개 중앙행정기관마다 TF를 만들어 조사에 나서기로 했습니다. 국민의힘은 생각이 다른 공무원들을 숙청하겠다는 정치보복이라고 비판했습니다.



박예린 기자가 보도합니다.



<기자>



국무회의 현안 토의에 앞서 김민석 국무총리가 12·3 비상계엄에 관여한 공직자들을 조사하기 위한 태스크포스 구성을 이재명 대통령에게 제안했습니다.



계엄 연루자가 승진 대상이 되는 등 공직 사회 내부 반목을 만들고, 국정 추진 동력을 해친다는 것을 이유로 들었습니다.



명칭은 '헌법존중 정부혁신 TF'라고 했습니다.



[김민석/국무총리 : 내란에 참여하거나 협조한 공직자를 대상으로 신속한 내부 조사를 거쳐서 합당한 인사조치를 할 수 있는 근거를 확보하는 것을 임무로 하려고 합니다.]



정부는 국무총리실에 총괄TF를 두고 대통령 직속 기관과 독립기관을 제외한 49개 전체 중앙행정기관마다 개별 조사TF를 만들겠다고 밝혔습니다.



군과 검경, 법무부, 행안부, 소방청, 해경청 등이 12개 기관이 집중점검기관이 될 거라고 덧붙였습니다.



내년 1월까지 조사를 끝내고 내년 설 전까지 인사 조치를 마무리한다는 예정입니다.



이 대통령은 "당연히 해야할 일"이라며 특검 수사와 별개로 정부 자체 조사 역시 필요하다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 형사처벌 할 사안도 있겠고 또는 행정 책임을 물을 사안도 있고 특검에 의존할 게 아니고 독자적으로 해야 될 일 같아요.]



국민의힘은 '정치보복TF', '공직자 색출TF'라고 비판했습니다.



[최보윤/국민의힘 수석 대변인 : 정권에 불편했던 공무원은 골라내고 다른 생각을 가졌던 사람을 숙청하겠다는 정치보복의 칼날이 다시 번뜩이고 있습니다.]



민주당은 "국민의힘은 언제까지 내란을 감쌀 거냐"면서 "내란청산에 협조하라"고 쏘아붙였습니다.



(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 김호진)