뉴스

휴가 내고 사퇴 고심…대검 참모들도 용퇴 요구

전연남 기자
작성 2025.11.12 00:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

검찰 내부의 반발은 여전히 가라앉지 않고 있습니다. 휴가를 내고 사퇴 고심에 들어간 노만석 대행이 어떤 입장을 내놓을지 주목됩니다.

이어서 전연남 기자입니다.

<기자>

노만석 검찰총장 대행은 어제(11일) 휴가를 내고 출근하지 않았습니다.

대검 평검사와 일선 검사장들에 이어 총장의 바로 옆 참모들인 대검 검사장들이 그제 노 대행과 회의 과정에서 '구성원들이 납득하지 못하고 있으니 용퇴하라'고 요청한 것이 영향을 준 것으로 보입니다.

노 대행은 그동안의 경위를 내부에 설명했지만, 대검 검사장들까지 자신을 몰아붙이자 장고에 들어간 것으로 보입니다.

대검 내부에서는 "노 대행이 강단 없이 처신하다 당한 것"이라며 "더는 버티기 힘든 상황인 것 같다"는 평가가 나오면서, 사퇴 수순에 돌입했다는 관측이 나옵니다.

서울중앙지검은 당초 대장동 사건에 대한 항소 방침을 세웠지만, 항소 시한 마지막 날 노 대행 지시를 기점으로 검찰 내부에서 별다른 논의 없이 항소 포기를 결정했습니다.

수사팀은 이 과정에서 법무부 장차관의 압박이 있었다고 밝혔지만, 정작 법무부 고위 관계자는 "공식적인 사건 지휘가 아니라는 점까지 노 대행에게 명확히 전달했다"는 입장입니다.

이 주장대로라면 검찰이 스스로 항소를 포기했다는 셈인데 노 대행은 이 과정에 대한 구체적인 설명을 하지 않았습니다.

다만, 노 대행은 지난 9일 "정진우 서울 중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 밝혔고, 정 지검장이 "중앙지검의 의견을 설득했지만 관철시키지 못했다"고 응수하면서 내부 갈등까지 노출되기도 했습니다.

결국 노 대행이 법무부로부터 구체적으로 어떤 메시지를 들었는지, 내부 반발까지 무릅써가며 왜 항소 포기를 결정했는지 밝혀져야 이번 의혹에 대한 전모가 드러날 전망입니다.

(영상편집 : 박진훈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지