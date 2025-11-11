kt, DB 잡고 3연패 탈출…하윤기 0.1초 남기고 자유투 결승점

▲ kt에 승리 안긴 하윤기

프로농구 수원 kt가 원주 DB를 물리치고 3연패에서 탈출했습니다.kt는 오늘(11일) 원주 DB 프로미아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 0.5초를 남기고 하윤기가 넣은 결승 자유투로 65대 64 승리를 거뒀습니다.11월 들어 3연패에 빠졌던 kt는 극적인 승리로 반등의 발판을 마련하고 부산 KCC와 공동 4위에서 단독 4위(8승 6패)로 올라섰습니다.kt는 '사령관' 김선형이 부상으로 두 경기째 결장했는데도 치열한 승부 끝에 승리를 거머쥐며 자신감을 끌어올렸습니다.연승 행진이 4경기에서 끊긴 DB는 3위(8승 5패)를 지켰습니다.kt는 조엘 카굴랑안을 앞세운 빠른 공격과 데릭 윌리엄스의 3점포를 앞세워 3쿼터까지 57대 45로 앞섰습니다.박인웅이 4쿼터 DB의 추격에 앞장섰습니다.쿼터 초반 망설임 없는 3점포 두 방을 잇달아 터뜨리며 53대 58, 5점까지 격차를 좁혔습니다.kt의 공격이 거듭 무위로 돌아간 가운데 쿼터 종료 5분여를 남기고는 DB 헨리 엘런슨이 3점을 꽂아 2점 차를 만들었고, kt 문경은 감독은 황급히 작전시간을 불렀습니다.끈질기게 추격하던 DB는 32초를 남기고 엘런슨이 정면에서 던진 3점이 림을 가르면서 기어이 64대 64, 동점을 만들었습니다.그러나 승리의 여신은 0.5초를 남기고 kt를 향해 미소 지었습니다.DB의 마지막 공격 상황 리바운드 경합 중 엘런슨이 하윤기에게 파울을 범했습니다.DB가 팀파울에 걸려있었기에 하윤기는 자유투 2개를 얻었습니다.첫 자유투는 림을 통과하지 못했으나 두 번째는 결승 득점이 됐습니다.17점의 윌리엄스와 15점의 카굴랑안이 승리를 쌍끌이했습니다.하윤기 역시 결정적 자유투를 포함해 13점을 올리며 제 몫을 다했습니다.DB에서는 엘런슨이 24점을 홀로 책임졌으나 마지막에 패배의 빌미가 된 파울로 아쉬움을 삼켰습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)