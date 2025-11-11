뉴스

'내란 중요임무 종사' 박성재 전 법무장관 영장심사, 모레 진행

조윤하 기자
작성 2025.11.11 20:19 조회수
'내란 중요임무 종사' 박성재 전 법무장관 영장심사, 모레 진행
▲ 박성재 전 법무부 장관이 지난 10월 23일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀 사무실로 소환되고 있다.

구속 갈림길에 선 박성재 전 법무부 장관의 영장심사가 모레(13일) 열립니다.

서울중앙지법은 오는 13일 오전 10시 10분 남세진 영장전담 부장판사 심리로 박 전 장관의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다고 밝혔습니다.

내란 특별검사팀은 오늘 박 전 장관에 대해 내란 중요임무 종사 및 직권남용 권리행사 방해 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

박 전 장관은 비상계엄 선포 이후 법무부 실·국장 회의를 소집하고 합동수사본부 검사 파견 검토 및 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근 등을 지시하는 등 윤 전 대통령의 내란 범죄에 순차적으로 가담한 혐의를 받습니다.

특검팀은 지난달 9일 박 전 장관에게 내란 중요임무 종사 및 직권남용 권리행사 방해 혐의를 적용해 구속영장을 청구했지만, 법원은 박 전 장관의 위법성 인식 정도나 그가 취한 조치의 위법성 등에 대해 다툴 여지가 있다며 영장을 기각했습니다.

(사진=연합뉴스)
    조윤하 기자

