MLB행 유력한 폰세, 최동원상 수상…시상식 참석

▲ 한화 이글스 투수 코디 폰세가 방성빈 BNK부산은행장(왼쪽) 손영신 부산일보 사장(오른쪽)으로부터 최동원상을 받은 후 기념 촬영을 하고 있다.

프로야구 한화 이글스의 외국인 투수 코디 폰세가 제12회 BNK부산은행 최동원상을 받았다.폰세는 오늘(11일) 부산 남구 BNK부산은행 본점에서 열린 시상식에 참석해 고(故) 최동원의 투구폼을 형상화한 트로피와 상금 2천만 원을 받고 "최동원상의 의미가 얼마나 큰지 잘 알고 있다"며 "위대한 투수, 최동원을 기억하겠다"고 밝혔습니다.그는 올해 KBO리그 최고 투수로 맹활약했습니다.정규시즌 29경기에서 17승 1패, 평균자책점 1.89를 기록하면서 다승 공동 1위, 평균자책점 1위, 탈삼진(252개) 1위, 승률(0.944) 1위를 차지했습니다.KBO리그에서 투수 4관왕이 나온 건 1996년 구대성(당시 한화), 2011년 윤석민(당시 KIA 타이거즈)에 이어 역대 세 번째이며 외국인 투수로는 최초입니다.이뿐만이 아니다.폰세는 2021년 두산 베어스 아리엘 미란다가 세웠던 한 시즌 최다 탈삼진(225개) 기록을 깼습니다.개막 이후 선발 최다 연승(17연승), 한 경기 정규 이닝 최다 탈삼진(18개) 등 다양한 기록을 세웠습니다.그는 삼성 라이온즈와 플레이오프(PO) 2경기, LG 트윈스와 한국시리즈(KS) 1경기에 출전하는 등 가을 무대에서도 몸을 아끼지 않았습니다.폰세는 KS를 마친 뒤에도 미국으로 출국하지 않았습니다.지난 6일 대전에서 딸을 출산한 아내와 함께 지내며 한국 생활을 이어가고 있습니다.폰세는 24일 열리는 KBO 시상식에도 함께할 예정입니다.그는 KBO 시상식에서 2025시즌 최우수선수(MVP) 수상이 유력합니다.다만, 폰세가 내년에도 한화에서 뛸지는 미지수입니다.미국 메이저리그(MLB) 다수의 구단은 폰세를 영입 대상으로 두고 있습니다.올해 프로야구 신인 드래프트에서 롯데 자이언츠에 지명된 동산고 투수 신동건은 대선 고교 최동원상(상금 1천만원)을 받았습니다.그는 "어릴 때부터 최동원 선배님을 닮으려고 등번호 11번을 달고 경기에 임했다"며 "지도자분들의 가르침 덕분에 이렇게 성장한 것 같다"고 소감을 밝혔습니다.지난해 일본 고시엔에서 우승한 재일 한국계 민족학교 교토국제고는 제6회 백송 불굴의 최동원상에 선정됐습니다.(사진=연합뉴스)