울산화력 4·6호기 발파 완료…구조물 잘라 수색 나선다

울산화력발전소 붕괴 사고 속보 전해드립니다. 사고 엿새째인 오늘(11일), 무너진 보일러 타워 양옆에 있던 4호기와 6호기를 발파했습니다. 수색에 최대 걸림돌이 제거된 만큼, 아직 찾지 못한 매몰자 구조 작업에도 속도가 붙을 전망입니다.



UBC 이채현 기자입니다.



<기자>



'쾅'하는 폭발음과 함께 구조물이 동시에 무너져 내립니다.



충격파는 반경 300m 출입 통제 구역 너머까지 전해집니다.



곧이어 현장은 자욱한 분진으로 뒤덮입니다.



중앙사고수습본부가 예고한 대로 울산화력발전소의 무너진 보일러 타워 5호기 옆에 있던 4·6호기가 오늘 낮 12시에 발파됐습니다.



그동안 추가 붕괴 우려가 있어 진동이 발생하는 중장비를 구조에 투입할 수 없었는데요.



제 뒤로 보시는 것처럼 이제 발파 작업이 완전히 완료되면서 구조 작업에도 속도를 낼 것으로 보입니다.



[김영훈/고용노동부 장관 : 그간 구조 활동에 가장 제약 요소이자 위험 요소였던 4·6호기가 오늘 12시를 기해 발파될 예정입니다.]



소방은 안전을 확보해 8개 팀과 70여 명 등의 인력과 장비 8대를 구조에 투입했습니다.



먼저 위치가 확인된 매몰자 2명에 대한 구조는 대원들이 직접 구조물을 자르는 방식으로 진행합니다.



[김승룡/중앙긴급구조 통제단장 : 6호기 방향에 있는 구조 대상자 1명은 입구에서 3~4m 정도 지점에 있는 것으로 파악됐습니다.

빔 절단기를 활용해 철근과 구조물을 해체하고.]



아직 위치와 생사가 확인되지 않은 2명에 대해선 첨단 장비와 구조견을 동원해 수색을 이어갈 방침입니다.



(영상취재 : 최학순 UBC· 안재영 UBC)



UBC 이채현