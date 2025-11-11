뉴스

여야, '항소 포기' 국정조사 합의 불발…추가 논의 예정

배준우 기자
작성 2025.11.11 18:41 조회수
▲ 더불어민주당 김병기 원내대표와 문진석 원내수석부대표, 국민의힘 송언석 원내대표와 유상범 원내수석부대표가 11일 서울 여의도 국회에서 만나고 있다.

여야가 검찰의 '대장동 재판 항소 포기'에 대한 국정조사 실시 방안을 논의했으나 결론을 내지 못했습니다.

김병기 민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표 등은 오늘(11일) 오후 국회에서 회동하고 항 소 포기 관련 국정조사에 대해 논의했지만 별다른 합의를 보지 못했다고 양당 원내수석부대표가 밝혔습니다.

유상범 국민의힘 원내수석부대표는 회동 후 브리핑에서 "국정조사와 관련해서 추가 논의하는 것으로 정리됐다"며 "시간이 되는 대로 계속 원내대표 간 회동을 하기로 했다"고 전했습니다.

민주당은 검찰의 대장동 사건 수사·기소 자체를 조작으로 규정하며 이번 검찰의 항소 포기는 마땅한 '항소 자제'라는 입장인 반면 국민의힘은 정권의 '외압'이 배경에 있다고 주장하는데, 오늘 회동에서도 이 같은 입장 차이만 서로 확인하며 합의는 불발된 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
