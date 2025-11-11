프로야구 한화 포수 이재원과 플레잉 코치 계약

▲ 한화 이글스 이재원

프로야구 한화 이글스의 베테랑 포수 이재원(37)이 플레잉코치로 활동합니다.한화 구단은 오늘(11일) "최근 이재원의 지도자 자질을 높게 평가해 플레잉 코치 역할을 제안했다"며 "이를 수락한 이재원은 앞으로 선수와 코치 역할을 수행하게 될 것"이라고 전했습니다.이재원은 구단을 통해 "처음 제안을 받은 뒤 아내, 가족들과 대화하며 많이 고민했다"며 "플레잉 코치를 하는 것이 개인뿐 아니라 팀을 위해서도 도움이 될 것 같아 결정했다"고 밝혔습니다.이어 "한화에서 선수 생활을 잘 마무리하려고 했다"며 "(최근 2년 동안) 생각보다 많은 출전 기회를 받았고 팀 성적에 작은 보탬이 된 것 같아서 감사한 마음뿐이다. 후회는 없다"고 덧붙였습니다.2006년 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서 프로 선수 생활을 시작한 이재원은 2023시즌을 마친 뒤 한화로 이적했습니다.올해엔 98경기에 출전해 타율 0.200, 1홈런, 12타점을 기록했습니다.그는 2025시즌 종료 후 자유계약선수(FA) 자격을 얻었지만 신청하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)