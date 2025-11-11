뉴스

프로야구 한화 포수 이재원과 플레잉 코치 계약

배정훈 기자
작성 2025.11.11 17:57 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
프로야구 한화 포수 이재원과 플레잉 코치 계약
▲ 한화 이글스 이재원

프로야구 한화 이글스의 베테랑 포수 이재원(37)이 플레잉코치로 활동합니다.

한화 구단은 오늘(11일) "최근 이재원의 지도자 자질을 높게 평가해 플레잉 코치 역할을 제안했다"며 "이를 수락한 이재원은 앞으로 선수와 코치 역할을 수행하게 될 것"이라고 전했습니다.

이재원은 구단을 통해 "처음 제안을 받은 뒤 아내, 가족들과 대화하며 많이 고민했다"며 "플레잉 코치를 하는 것이 개인뿐 아니라 팀을 위해서도 도움이 될 것 같아 결정했다"고 밝혔습니다.

이어 "한화에서 선수 생활을 잘 마무리하려고 했다"며 "(최근 2년 동안) 생각보다 많은 출전 기회를 받았고 팀 성적에 작은 보탬이 된 것 같아서 감사한 마음뿐이다. 후회는 없다"고 덧붙였습니다.

2006년 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서 프로 선수 생활을 시작한 이재원은 2023시즌을 마친 뒤 한화로 이적했습니다.

올해엔 98경기에 출전해 타율 0.200, 1홈런, 12타점을 기록했습니다.

그는 2025시즌 종료 후 자유계약선수(FA) 자격을 얻었지만 신청하지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지