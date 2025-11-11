유승민 대한체육회장, 생활체육지도자 만나 현장 의견 청취

▲ 생활체육지도자와 토크 콘서트를 가진 유승민 회장

대한체육회가 현장 생활체육지도자들의 처우 개선과 제도적 지원 방안을 모색하기 위해 직접 소통에 나섰습니다.대한체육회는 오늘(11일) 서울 영등포구 하이서울유스호스텔에서 수도권 지역 '생활체육지도자 직무교육'을 개최했다고 밝혔습니다.생활체육지도자의 사명감과 전문성을 강화하고 현장의 생생한 목소리를 듣기 위해 마련된 이번 교육에서는 유승민 회장이 직접 토크 콘서트에 참여해 지도자들과 대화했습니다.유 회장은 이 자리에서 "생활체육은 모든 국민이 주인공이 되는 체육의 출발점이며, 생활체육지도자들이 바로 그 중심에 있다"고 강조했습니다.이어 "생활체육지도자들이 공정하게 인정받는 구조를 만드는 것이 대한체육회의 역할"이라며 "경력인정 및 직급체계 마련, 연차에 따른 지속 가능한 보상체계 구축, 지자체 간 제도 격차 해소 등 실질적인 처우개선을 위해 정부·국회와 협의하여 개선 방안을 추진하고 있다"고 밝혔습니다.아울러 유 회장은 "학교 '1인 1기' 체육 활동 예산 증액 추진 등을 통해 자격을 갖춘 생활체육지도자들에게 더 많은 기회를 제공하는 등 생활체육의 외연 확장과 지도자 일자리 확대에도 힘쓰겠다"고 전했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)