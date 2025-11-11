뉴스

여 "사법부, 내란재판 무작위 아닌 '지정배당' 정황…고발 검토"

민경호 기자
작성 2025.11.11 16:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
여 "사법부, 내란재판 무작위 아닌 '지정배당' 정황…고발 검토"
▲ 더불어민주당 '사법불신 극복 · 사법행정 정상화 TF' 전현희 위원장

법원이 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 사건을 두고 '무작위 전산 배당'이 아닌 '지정 배당' 방식으로 진행한 정황이 드러났다고 더불어민주당이 밝혔습니다.

민주당 '사법불신 극복 및 사법행정 정상화 태스크포스' 단장인 전현희 의원은 오늘(11일) 유튜브 방송에 출연해 "처음부터 조희대 대법원장이 지귀연 재판부로 사건을 배당했고 윤석열을 구속기소 한 정황이 의심된다"며 "이에 대해 추적한 뒤 고발 조치 등을 검토할 예정"이라고 말했습니다.

박창진 선임부대변인도 논평에서 "장경태 의원의 국감 질의에서도 법원이 내란 사건을 '적시 필요·중요 사건'으로 분류해 특정 재판부에 집중 배당한 정황이 확인됐다"며 "의도된 배당 조작이라면 '사법 쿠데타'라 불러야 할 것"이라고 했습니다.

그러면서 "만약 진실이 밝혀진다면 천대엽 법원행정처장이 '무작위 배당 원칙'을 거론하며 '내란전담재판부에 위법성이 있다'고 지적한 것도 거짓이 된다"며 "민주당은 이번 사안을 결코 좌시하지 않겠다"고 부연했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지