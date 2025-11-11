여 "사법부, 내란재판 무작위 아닌 '지정배당' 정황…고발 검토"

▲ 더불어민주당 '사법불신 극복 · 사법행정 정상화 TF' 전현희 위원장

법원이 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 사건을 두고 '무작위 전산 배당'이 아닌 '지정 배당' 방식으로 진행한 정황이 드러났다고 더불어민주당이 밝혔습니다.민주당 '사법불신 극복 및 사법행정 정상화 태스크포스' 단장인 전현희 의원은 오늘(11일) 유튜브 방송에 출연해 "처음부터 조희대 대법원장이 지귀연 재판부로 사건을 배당했고 윤석열을 구속기소 한 정황이 의심된다"며 "이에 대해 추적한 뒤 고발 조치 등을 검토할 예정"이라고 말했습니다.박창진 선임부대변인도 논평에서 "장경태 의원의 국감 질의에서도 법원이 내란 사건을 '적시 필요·중요 사건'으로 분류해 특정 재판부에 집중 배당한 정황이 확인됐다"며 "의도된 배당 조작이라면 '사법 쿠데타'라 불러야 할 것"이라고 했습니다.그러면서 "만약 진실이 밝혀진다면 천대엽 법원행정처장이 '무작위 배당 원칙'을 거론하며 '내란전담재판부에 위법성이 있다'고 지적한 것도 거짓이 된다"며 "민주당은 이번 사안을 결코 좌시하지 않겠다"고 부연했습니다.(사진=연합뉴스)