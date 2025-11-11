▲ 마사·모따·세징야·이동경, K리그 '10월의 선수' 후보로

마사(대전), 모따(안양), 세징야(대구), 이동경(울산)이 10월 K리그 최고의 선수 후보에 올라 팬 투표가 진행됩니다.한국프로축구연맹은 오늘(11일) "2025시즌 10월 K리그 'EA 스포츠 이달의 선수상' 후보에 마사, 모따, 세징야, 이동경이 올랐다"며 "수상자를 선정하는 팬 투표는 오는 13∼16일 실시한다"고 발표했습니다.10월 이달의 선수는 K리그1 32∼34라운드 경기를 대상으로 했습니다.대전하나시티즌 공격수 마사는 10월에 열린 세 경기에 모두 출전해 3골 1도움을 기록했습니다.32라운드 포항전에서 멀티골을 터뜨렸고 33라운드 제주전에서는 1골 1도움을 기록했습니다.대전은 두 경기에서 모두 3-1로 승리했는데, 마사는 두 경기 연속 라운드 베스트11에 선정됐습니다.32라운드에서는 라운드 최우수선수(MVP)로도 뽑혔습니다.FC안양 공격수 모따는 33라운드 김천전에서 멀티골을 기록하며 팀의 4-1 대승을 이끌었습니다.이 경기로 모따는 라운드 MVP와 베스트11에 동시에 선정됐습니다.대구FC 간판 공격수 세징야는 9월 이달의 선수상을 받은 데 이어 이번 달에도 후보에 올랐습니다.세징야는 32라운드 광주전에서 '2골 1도움'의 맹활약을 펼치며 팀의 3-2 승리를 이끌었습니다.33라운드 강원전에서도 팀이 0-2로 끌려가던 후반 1골 1도움을 기록하며 극적인 2-2 무승부를 만들었습니다.울산 미드필더 이동경은 전역하기 전 김천 상무 소속으로 32라운드 울산전에서 1골 2도움을 기록하며 3-0 승리를 견인했고 34라운드 전북전에서도 득점포를 가동해 김천의 3-2 승리에 기여했습니다.이동경은 32라운드, 34라운드 모두 경기수훈선수(MOM)와 베스트11에 선정됐으며, 이로써 올 시즌에만 네 번째 이달의 선수상 후보에 올랐습니다.K리그 이달의 선수는 프로연맹 기술위원회의 1차 투표(60％)로 추린 후보 4명을 대상으로 2차 팬 투표(25％)와 EA FC온라인 게임 이용자 투표(15％·이상 합산 비중) 결과를 합산해 정합니다.이달의 선수 팬 투표는 K리그 공식 애플리케이션 킥(Kick)을 통해 하루에 한 번씩, 총 4회 투표할 수 있습니다.FC온라인 유저 투표는 아이디(ID) 당 1회만 참여할 수 있습니다.이달의 선수 수상자에게는 트로피가 수여되며, 해당 시즌 유니폼에 별도의 패치를 붙이는 등 혜택이 제공됩니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)