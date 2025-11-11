K리그 '이달의 영플레이어상' 대구 한태희…"12개 선방"

▲ 대구 FC 골키퍼 한태희, 이달의 영플레이어상 수상

K리그1 대구 FC의 골키퍼 한태희(21)가 10월 가장 눈부신 활약을 펼친 젊은 선수로 선정됐습니다.한국프로축구연맹은 2025시즌 10월 K리그 이달의 영플레이어상 수상자로 한태희가 뽑혔다고 오늘(11일) 발표했습니다.한태희는 10월 한 달 동안 대구의 모든 경기에 출전했고, 12개의 슈팅을 막아내며 골문을 지켰습니다.대구는 이 기간 1승 2무를 기록하며 3경기 무패 행진을 달렸습니다.이달의 영플레이어상은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주어집니다.만 23세 이하(2002년 이후 출생) 한국 국적의 K리그1 선수 중 데뷔한 지 3년 이하인 선수를 대상으로 합니다.또한 한 달간 소속팀 총 경기 시간 중 절반 이상 출전해야 후보가 됩니다.수상자는 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 결정합니다.10월의 영플레이어상은 K리그1 32∼35라운드 3경기를 평가 대상으로 했습니다.후보에는 신민하(강원), 진시우(광주), 이승원(김천), 황재윤(수원FC) 등 9명이 이름을 올렸습니다.한태희는 트로피와 함께 상금을 받습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)