"건진법사, 윤 부부 정신적으로 이끌어"…브로커 법정 증언

▲ '건진법사' 전성배 씨(왼쪽)와 김건희 여사(오른쪽)

이미지 확대하기

건진법사 전성배 씨를 통해 각종 인사 청탁을 한 것으로 알려진 브로커가 "전 씨가 윤석열 전 대통령 부부를 정신적으로 이끌어줬다"는 취지로 법정에서 증언했습니다.서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 오늘(11일) 특정범죄 가중처벌법상 알선수재와 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 전 씨의 속행 공판을 열었습니다.오늘 증인으로 출석한 브로커 김 씨는 2022년 대선에서 윤 전 대통령이 당선되기 전후로 전 씨에게 국세청장 임명, 대통령직 인수위원회 파견, 경찰 인사 등을 요청했다고 밝혔습니다.김 씨는 전 씨에게 은행장, 여신금융협회장 등의 인사 청탁 함께 강석훈 전 의원의 기용도 부탁했다고 증언했습니다.김건희 특검팀이 2022년 4월 전 씨가 김건희 여사에게 '강석훈 교수가 실력도 있고, 충성심도 있다. 경제수석 경험도 있으니 경제수석으로 쓰면 좋을 거다'라는 메시지를 보낸 사실이 맞느냐고 하자, 김 씨는 "네"라고 답했습니다.김 씨는 전 씨에게 박현국 봉화군수와 박창욱 경북도의원의 공천을 부탁한 사실도 인정했습니다.김 씨는 법정에서 윤 전 대통령 부부와 전 씨와의 일화에 대해서도 증언했습니다.그는 "(전 씨가) 윤 전 대통령 부부와 친하기도 하고 (대통령 당선에) 공헌도 했다고 생각한다"며 "정신적으로 대통령 부부를 끌어줬다"고 말했습니다.재판부가 "전 씨가 그렇게 할 수 있는 사람으로 알고 있느냐"고 질문하자, 그는 전 씨가 윤 전 대통령이 검찰총장이던 당시부터 영향력이 있었다고 했습니다.김 씨는 "(윤 전 대통령이) 추미애 전 장관에게 고초를 겪을 때도 (전 씨가) '견디면 앞으로 좋은 게 있을 것'(이라는 말을 했다고 들었다)"고 답했습니다.아울러 김 씨는 "(윤 전 대통령이) 대구고검으로 좌천됐을 때 사표를 낸다고 이야기했는데, 이를 상의하니까 전 씨가 '사표 내지 말아라. 거기서 귀인을 만날 것'이라고 해서 사표를 안 냈다(고 들었다)"고 말했습니다.이어 "안철수 의원이 (윤 전 대통령을) 국회의원으로 영입하고 싶다고 해서 전 씨에게 상의하니 '그렇게 하지 말아라. 더 귀인이 올 것'이라고 했고, 이후에는 양정철 전 민주연구원장이 민주당에 영입하려 했는데 그때도 '하지 말라'고 했다고 한다"며 "그랬더니 윤 전 대통령이 '그럼 내가 뭘 하냐'고 물었고, 전 씨는 '대통령을 하라'고 했다고 한다"고 말했습니다.또 "전 씨가 윤 전 대통령에게 '황교안 전 국무총리를 어떻게 생각하느냐'고 물었는데, 윤 전 대통령이 '황교안보다는 내가 낫다'고 답했다고 한다"며 "전 씨가 '그러니까 (대통령을) 해라'고 말했다고 들었다"고 덧붙였습니다.김 씨의 증언을 들은 재판부는 김 여사와 전 씨의 관계에 대해서도 질문했습니다.김 씨는 "전 씨에게 들어서 아는데, 대통령 부인이 정신적으로 약간 병이 있는데 그런 것도 달래주고, 발리 같은 데 갈 때도 전화해서 '이번에는 누구를 조심해야 하느냐'고 물었다고 한다"며 "그런 걸 들으면 이분(전 씨)은 대통령 부부가 버리지 않는 한 영향력이 있다고 생각했다"고 밝혔습니다.재판부가 구체적 상황을 묻자 김 씨는 "전 씨가 (김 여사가) 약을 먹어야 한다고, 잠을 잘 자지 못한다고 이야기해줬다"며 "구체적으로 이야기는 안 해도 전 씨가 (김 여사를) 많이 위로해주고 있다고 알고 있었다"고 했습니다.김 씨는 전 씨가 윤 전 대통령 당선 이후 사저인 서울 서초구 아크로비스타에 방문했던 상황도 언급하며 "당시 전 씨가 윤 전 대통령 부부와 사이가 멀어졌다고 이야기했다"고도 했습니다.김 씨는 당시 전 씨가 윤 전 대통령에게 "왜 나한테 큰절을 안 하냐"고 했고, 윤 전 대통령은 "법당에서는 큰절을 하지만, 밖에 아무 데서나 큰절을 한다고 했냐"고 말했다고 주장했습니다.김 씨는 "그래서 제가 이제 사이가 끝났구나 생각했다"고 말했습니다.재판부는 다음 달 15일이나 23일 변론을 마무리하는 결심공판을 진행하기로 했습니다.결심공판에서는 검찰의 구형과 피고인의 최후 진술 등이 이뤄집니다.통상 결심공판 후 1∼2개월 내 선고가 이뤄지는 것을 감안하면, 전 씨에 대한 선고기일은 내년 초에 잡힐 것으로 보입니다.