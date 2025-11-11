뉴스

2035 NDC '53∼61%' 확정…이 대통령 "피할 수 없는 길"

박예린 기자
작성 2025.11.11 14:00 조회수
▲ 이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 의사봉을 두드리며 개회를 선언하고 있다.

2035년까지의 국가 온실가스 감축목표(NDC)가 2018년 대비 53∼61%로 확정됐습니다.

오늘(11일) 국무회의에서 '2035 국가 온실가스 감축 목표' 안건 등 일반 안건 7건과 대통령령안 7건, 보고 안건 1건 등을 심의·의결됐습니다.

NDC란 2015년 채택된 파리협정에 따라 당사국들이 5년마다 스스로 수립해 유엔에 제출하는 10년 단위 온실가스 감축 목표치를 말합니다.

당초 정부는 지난 6일 공청회에서 '50∼60% 감축' 또는 '53∼60% 감축' 등 두 가지를 정부안으로 제시한 바 있지만, 고위당정협의회를 거쳐 어제 탄소중립녹색성장위원회에서 보다 강화된 '53∼61%'로 결정한 바 있습니다.

정부는 확정한 2035 NDC를 21일까지 브라질에서 열리는 '제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)'에서 공식 발표한 뒤 연내 유엔에 제출할 방침입니다.

이 대통령은 회의에서 "NDC와 관련해 요즘 논란이 있지만, 탄소중립사회로의 전환은 일부 고통이 따르더라도 지속가능한 성장, 글로벌 경제 강국으로의 도약을 위해서는 반드시 가야 할, 정말로 피할 수 없는 길"이라고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
