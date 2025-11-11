"약초 재배" 속여 제주 문화재 인근 나무 1천200여 그루 무단 벌채

▲ 훼손된 후 임야 사진

제주 역사문화환경보존지역 내 토지 형질을 변경하기 위해 산림을 무단 벌채한 60대 부동산개발업자가 구속됐습니다.제주도 자치경찰단은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반과 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 위반 등 혐의로 부동산 개발업자 60대 A 씨를 구속했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.A 씨는 2023년 12월부터 지난해 10월까지 제주도 지정문화재 인근 역사문화환경보존지역 내 토지 1만여㎡ 형질을 변경하기 위해 불법으로 해당 토지 내 소나무와 팽나무 1천200여 그루를 벌채한 혐의를 받습니다.A 씨는 산림 벌채를 통해 해당 토지 형질을 변경해 개발 행위를 하려 했던 것으로 나타났습니다.수사 초기 A 씨는 "분묘 관리자와 농경지 소유주 요청으로 벌채했고, 임업후계자로서 약초 재배가 목적이었다"며 혐의를 부인했습니다.하지만 자치경찰 수사 결과 A 씨는 벌채를 위해 지인에게 농사를 짓게 하는 방법으로 농업경영체를 등록했으며, 실제 약초를 재배하지 않고도 임의 벌채 혜택을 받기 위한 목적으로 임업후계자에 지원해 선발된 것으로 나타났습니다.벌목 동의서 또한 관련자를 속이거나 이미 벌채한 후 서명을 받은 것으로 확인됐습니다.이뿐만 아니라 A 씨는 해당 토지 가격을 높이기 위해 기획부동산 수법을 사용하기도 했습니다.본인 소유 임야를 자신이 대표로 있는 법인에 매도하고 그중 약 20㎡만 배우자에게 3.3㎡당 330만 원에 되팔아 고가 거래기록을 인위적으로 남겼습니다.자치경찰은 A 씨가 이 같은 방법으로 임의로 토지 가격을 올려 수십억 원대 차익을 얻으려 했던 것으로 보고 있습니다.실제 A 씨가 10억 2천500만 원에 매입한 임야와 농지 1만 3천953㎡ 중 8천264㎡를 50억 원에 매각하려던 한 정황이 확인되기도 했습니다.형청도 제주도자치경찰단 수사과장은 "훼손된 산림은 원상회복이 불가능하거나 복구에 오랜 시일이 걸린다"며 "산림훼손과 환경훼손 사범에 대해서는 구속수사를 원칙으로 엄중히 대응할 방침"이라고 말했습니다.(사진=제주도 자치경찰단 제공, 연합뉴스)