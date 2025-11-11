뉴스

울산화력 4·6호기 발파 완료…안전 확인 후 구조 작업 예정

유영규 기자
작성 2025.11.11 13:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
울산화력 4·6호기 발파 완료…안전 확인 후 구조 작업 예정
▲ 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 엿새째인 11일 정오 사고로 무너진 5호기 타워 양옆의 4·6호기가 발파되고 있다.

울산화력발전소 붕괴 사고 매몰자 수색·구조의 장애가 되는 보일러 타워 2기의 발파 작업이 오늘(11일) 완료됐습니다.

이에 따라 지난 6일 붕괴된 보일러 타워 5호기의 매몰자 4명에 대한 수색·구조 작업이 조만간 시작됩니다.

발파는 예정된 대로 오늘 낮 12시 보일러 타워 5호기 양옆에 있는 4호기와 6호기를 대상으로 이뤄졌습니다.

해당 시간이 되자 '쾅'하는 굉음과 함께 각각 높이 63m, 가로 25ｍ, 세로 15.5m 크기인 4·6호기가 거의 동시에 바다 반대 방향으로 넘어졌습니다.

당시 충격파가 300m 떨어진 위치까지 느껴졌고, 파편이 날아오기도 했습니다.

분진도 넓은 연기처럼 퍼졌습니다.

발파 후 6분 뒤 현장에는 사이렌이 울렸습니다.

발파가 완료된 만큼 분진 등 위험 요소에 대한 안전 조치가 2∼3시간 내 마무리되는 대로 5호기 매몰자에 대한 수색·구조 작업이 본격화할 전망입니다.

이중 위치가 확인된 2명은 사망한 것으로 추정되며, 나머지 2명은 실종 상태입니다.

그동안 추가 붕괴 우려로 수색 작업을 지연시켰던 4·6호기의 위험성이 사라지면서 크레인 등 중장비가 투입됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지