트럼프, 일본 총리 겨냥 중국 관료 극언에 "중국보다 동맹이 우릴 더 이용"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 10일 다카이치 사나에 일본 총리를 겨냥한 중국 외교관의 '극언'에 대해 질문받자 "중국보다 우리의 동맹국들이 무역에서 우리를 더 이용했다"고 답했습니다.트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 대만 유사시 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있다고 발언한 다카이치 사나에 일본 총리에 대해 쉐젠 주오사카 중국 총영사가 '참수'를 거론한 데 대해 질문받았습니다.진행자가 지난 8일 SNS에 올라온 쉐 총영사의 '참수' 언급을 소개하면서 "이들(중국)은 우리의 친구가 아니지 않나"라며 의견을 묻자 트럼프 대통령은 "많은 우리의 동맹국들도 우리의 친구가 아니"라고 답했습니다.그러면서 트럼프 대통령은 "중국은 (미국을) 크게 이용했다"면서도 "중국보다 우리의 동맹국들이 무역에서 우리를 더 이용했다"고 말했습니다.미국의 동맹국들이 미국으로부터 안보 지원을 받는 동시에 대미 무역에서 큰 흑자를 누려온 것에 대한 부정적 인식을 재차 피력한 것인데, 미국의 동맹국들을 최대 전략경쟁 상대인 중국보다 더 부정적으로 언급해 논란의 소지가 있습니다.최근 트럼프 대통령은 지난달 30일 미중 정상회담을 거쳐 '무역 휴전'을 연장한 중국과의 관계에 대해 비교적 유화적인 인식을 드러내고 있습니다.트럼프는 지난 2일 방영된 CBS의 시사 프로그램 '60분'과의 인터뷰에서 "단지 그들(중국)을 제압하는 것보다 그들과 협력함으로써 우리가 더 크고 더 우수하며 더 강해질 수 있다고 본다"고 말한 바 있습니다.(사진=게티이미지코리아)