K리그1 36라운드 MVP 대구 김현준…'극장골'로 승리

▲ 대구 수비수 김현준

후반 추가시간 짜릿한 결승골로 대구FC의 소중한 승리를 이끈 김현준 선수가 K리그1 36라운드 MVP로 선정됐습니다.한국프로축구연맹은 오늘(11일) "김현준 선수가 지난 8일 광주FC와의 파이널B 36라운드 홈경기에서 후반 추가시간 결승골을 터뜨리며 팀의 1대 0 승리를 이끌었다"며 "그 활약을 높이 평가해 36라운드 MVP로 뽑았다"고 밝혔습니다.김현준 선수의 극적인 결승골로 대구FC는 승점 32점을 기록해 11위 제주 유나이티드(승점 35)와의 격차를 3점으로 좁혔습니다.시즌이 단 2경기만 남은 상황에서 대구FC는 1부 잔류의 희망을 다시 이어가게 됐습니다.이번 라운드의 베스트 매치는 전북 현대와 대전 하나시티즌의 경기(전북 3대 1 승)가 선정됐으며, 전북 현대는 라운드 베스트팀에도 이름을 올렸습니다.36라운드 베스트11에는 유키치(안양), 박상혁(강원), 이동준(전북·이상 FW), 루빅손, 이동경(이상 울산), 김진규(전북), 모재현(강원·이상 MF), 강투지(강원), 박진섭(전북), 김현준(대구·이상 DF), 조현우(울산·GK) 선수가 뽑혔습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)