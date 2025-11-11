수도권 일대 필로폰 판매한 일당 56명 검거…대부분 조선족

▲ 마약 유통책이 필로폰 숨기는 모습

수도권 일대에 필로폰을 유통한 일당이 경찰에 덜미를 잡혔습니다.서울경찰청 마약범죄수사대는 필로폰 유통조직 일당과 매수·투약자 등 총 122명을 마약류관리법 위반 등 혐의로 검거해 검찰에 송치했으며, 이 중 56명은 구속했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.총책인 중국인 A 씨에 대해서는 인터폴 적색수배를 내리고 쫓는 중입니다.이들 중 유통책 56명은 2023년 10월부터 올해 5월까지 수도권 일대에서 총 3천58회에 걸쳐 주택가 우편함 등에 필로폰 1천890ｇ을 숨기는 방식으로 판매한 혐의를 받습니다.필로폰을 은닉한 뒤 좌표를 A씨에게 전달하면, A씨가 매수자들에게 돈을 받은 뒤 좌표를 안내했습니다.이들은 도심 주택가는 물론 인적이 드물고 폐쇄회로(CC)TV 감시망을 피할 수 있는 사찰과 낚시터, 공원 인근 야산 땅속 등 은밀한 장소를 유통 경로로 택했습니다.하지만 수사기관의 눈을 피할 수는 없었습니다.일당과 함께 좌표를 안내받아 필로폰을 챙긴 뒤 주거지 등에서 투약한 66명도 경찰에 붙잡혔습니다.검거 인원 122명 중 한국인은 14명에 불과했으며, 나머지 108명은 조선족인 것으로 파악됐습니다.유통책의 경우 56명 중 49명이 조선족이었습니다.A 씨는 내국인보다 상대적으로 유대감이 많은 조선족을 중심으로 포섭한 뒤 필로폰 유통에 투입한 것으로 파악됐습니다.조선족 유통책 중 1명은 경쟁조직과의 세력다툼, 수사기관 검거 등에 대비해 자동차 트렁크에 야구배트와 회칼 등 흉기도 싣고 다닌 것으로 조사됐습니다.그는 검거 과정에서도 형사를 경쟁 세력 조직원으로 오인해 회칼로 위협했다고 합니다.또다른 조선족 유통책 1명은 중국에서 밀입국해 활동했으며, 이를 숨기기 위해 경찰 조사과정에서 친형의 인적사항을 제공하기도 했습니다.경찰은 2022년 12월 '조선족으로 구성된 판매책들이 수도권 일대에 필로폰을 대량 유통하고 있다'는 첩보를 토대로 수사에 착수해 37명을 검거한 바 있습니다.이후 A 씨가 유통책을 추가로 포섭해 국내 필로폰 판매망을 재건하려 한다는 첩보를 입수하고 위장거래 등을 통해 122명을 추가로 검거했습니다.이 과정에서 약 5만 5천 명이 동시 투약할 수 있는 필로폰 1천660ｇ과 함께 야구배트, 회칼 등 흉기를 압수했습니다.(사진=서울경찰청 마약범죄수사대 제공, 연합뉴스)