뉴스

도시에 활력을 주는 문화의 힘…문화트렌드 2026

이주상 기자
작성 2025.11.11 12:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

특화된 콘텐츠와 브랜드 같은 문화 트렌드를 통해서 인구소멸 시대의 지역 도시에 활력을 불어넣을 수 있습니다.

이번 주 읽어볼 만한 신간들을 이주상 기자가 소개해 드립니다.

<기자>

[문화 트렌드 2026 / 신형덕, 박지현, 박영은, 정보람, 조만수 / 박영사]

인구 감소의 시대, 도시와 지역의 회복탄력성을 제안하는 <문화 트렌드 2026>입니다.

특화된 지역 콘텐츠를 통해 도시를 브랜드화한 충주시와 100세 시대를 준비하는 도시 일본 후쿠오카 등 도시 활력의 원동력이 되는 트렌드를 알아봅니다.

중소도시인 춘천이 국제인형극협회 총회를 유치한 것처럼 문화를 매개로 도시 브랜드를 국제화하는 방안도 제시합니다.

---

[친철한 트렌드 뒷담화 2026 / 이노션 인사이트전략본부 / 싱긋]

마케팅 현장의 가장 생생한 고민과 살아 있는 데이터 <친철한 트렌드 뒷담화 2026>입니다.

디지털 운세에 열광하는 Z세대의 핵심은 운세를 맹신하지 않고 심리적 위안을 위한 도구로 받아들인다는 겁니다.

거대 유튜버들의 틈바구니에서 7년 차 부부의 소소한 일상으로 9개월 만에 구독자 100만 명을 돌파하기도 합니다.

---

[엇박자의 마디 / 내털리 호지스 / 문학동네]

바이올린 대신 글쓰기를 선택해 가족과 자신의 과거를 성찰하는 <엇박자의 마디>입니다.

연주를 잘하려고 애쓰는 순간 길을 잃게 되는 경험을 하며 자신이 바이올린을 즐기는 게 아니라 투쟁하고 있다는 걸 깨닫습니다.

과거를 돌아보고 기록하는 글쓰기를 통해 과거의 영향을 바꿀 수 있었다며 이민자 자녀로서 부모의 삶을 이해하고 자신의 정체성도 돌아봅니다.

---

[생로병사 삼국지 / 유수연, 정미현 / 에이도스]

현대의학의 눈으로 바라본 삼국지 속 영웅들의 삶과 죽음 <생로병사 삼국지>입니다.

괄목상대 고사의 주인공으로, 관우를 무너뜨린 뒤 관우의 귀신이 들려 급사한 것으로 묘사된 오나라의 여몽은 유전적으로 위암의 내력이 있었을 것으로 추정됩니다.

신경과 전문의인 저자는 마취도 하지 않은 채 살을 째고 뼈를 긁어냈다고 한 관우에 대해서는 '자기애성 성격장애'였을 것으로 추측합니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김진원)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이주상 기자 사진
이주상 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지