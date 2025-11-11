미 정치권 '전기먹는 하마' 데이터센터 논란…"전기값 상승 책임"

▲ 미국 버지니아주의 데이터센터

미국에서 인공지능(AI) 인프라의 핵심인 데이터센터 건설이 늘어나면서 급등세를 탄 전기요금이 정치쟁점화되고 있습니다.월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 10일 무소속 버니 샌더스(버몬트) 상원의원과 민주당 소속 상원의원들이 백악관에 데이터센터가 전기요금에 미치는 영향 등을 묻는 서한을 발송했다고 보도했습니다.이들은 서한에서 메타와 알파벳 등 전국적으로 데이터센터 건설을 주도하는 대형 정보기술(IT) 기업을 비판하면서 "미국 가정이 실내 전등을 켜기 위해 수조 달러 규모 기업들과 경쟁하는 상황이 되고 있다"고 주장했습니다.미국의 전기요금은 지역별 전기공급업체의 생산비용이나 운영비용 등에 따라 변동할 수 있습니다.다만 24시간 가동하는 데이터센터가 소비하는 막대한 전기는 전기요금에 강력한 상승 압력이 된다는 것이 전문가들의 설명입니다.데이터센터가 들어서면 해당 지역의 전기 수요가 공급 능력 확충 속도를 앞지를 정도로 급증하게 된다는 것입니다.실제로 전기요금 상승에 대한 주민의 반발은 최근 뉴저지와 버지니아 주지사 선거에서 야당인 민주당이 승리한 요인 중 하나로 꼽히고 있습니다.데이터센터는 전기요금 상승의 원인이지만, 정부는 오히려 데이터센터를 운영하는 IT 기업에 각종 세금 혜택을 제공한다는 점이 유권자의 불만을 증폭시켰기 때문입니다.서한에 연명한 리처드 블루먼솔 상원의원은 "데이터센터 건설을 막겠다는 것이 아니라, 초대형 IT 기업들이 관련 비용을 부담해야 한다는 취지"라며 "전기요금은 오히려 낮춰야 한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난해 대선 과정에서 에너지 비용을 50% 인하하겠다고 공약했습니다.그러나 미 노동부에 따르면 지난 9월 미국 가정 전기요금은 전년 대비 5.1% 상승했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)