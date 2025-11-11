북한 축구, FIFA U-17 월드컵서 조 3위로 32강 합류

▲ 북한의 FIFA U-17 월드컵 콜롬비아전 소식을 전한 아시아축구연맹(AFC)

한국에 이어 북한도 2025 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하 월드컵 32강에 진출했습니다.북한 U-17 대표팀은 카타르 도하의 어스파이어존에서 끝난 대회 조별리그 G조 3차전에서 콜롬비아에 2대 0으로 졌습니다.전반 25분 미겔 솔라르테에게 선제 결승 골을 내주고는 8분 뒤 골키퍼의 반칙으로 산티아고 론도뇨에게 페널티킥 추가 골을 허용해 더욱 기울어진 승부를 끝내 되돌리지 못했습니다.이로써 엘살바도르를 5대 0으로 완파하고 독일과는 1대 1로 비겼던 북한은 조 3위로 조별리그를 마쳤습니다.G조에서는 독일과 콜롬비아가 나란히 1승 2무를 거둔 가운데 엘살바도르를 7대 0으로 대파한 독일이 골 득실에서 앞서 1위, 콜롬비아가 2위를 나눠 가졌습니다.4개국씩 12개 조로 나뉘어 경쟁하는 이번 대회 조별리그에선 각 조 1·2위 24개국에 3위 중 성적이 좋은 8개국이 32강 토너먼트에 오릅니다.북한은 조별리그를 모두 마친 A∼D조의 3위 팀들보다 승점이 앞서 콜롬비아전 결과에 상관없이 최소 조 3위로 32강 진출은 확정한 상황이었습니다.한편, 북한에 앞서 백기태 감독이 이끄는 우리나라도 이번 대회 조별리그 F조 3차전 코트디부아르와 경기에서 3대 1로 이겨 2승 1무, 무패로 조 2위를 차지하고 32강에 안착했습니다.한국이 FIFA U-17 월드컵에서 조별리그를 통과한 것은 24개 팀이 참가해 16강 토너먼트 체제로 열린 2019년 브라질 대회 이후 6년 만입니다.아울러 조별리그 무패는 2015년 칠레 대회 이후 10년 만입니다.현지시간으로 오는 14일과 15일에 나뉘어 열리는 32강 토너먼트 대진과 일정은 각 조의 모든 순위가 가려진 뒤 정해집니다.(사진=AFC 홈페이지 캡처, 연합뉴스)