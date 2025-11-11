비트코인 기부 이어가는 김거석 씨…서울대병원에도 '1비트코인'

▲ 서울대병원에 1비트코인 기부한 김거석 씨(왼쪽)와 김영태 서울대병원장

서울대병원은 김거석 후원인이 비트코인 1개를 병원발전기금으로 기부했다고 오늘(11일) 전했습니다.서울대병원이 접수한 첫 디지털자산 형태의 기부로, 병원은 정부의 비영리법인 가상자산 현금화 가이드라인에 따라 이번 기부금을 현금화해 병원발전기금으로 사용할 예정입니다.병원에 따르면 김거석 씨는 가상자산, 인공지능(AI), 양자컴퓨터 등 미래 기술투자 분야에 깊은 관심을 가진 70대 개인투자자입니다.이전에도 서울대병원에 병원발전기금 8억 원과 저소득층 환자지원기금 1억 원을 후원한 바 있습니다.이번에 후원한 시세 1억 5천700만 원 상당의 비트코인 1개를 더하면 김 씨의 누적 기부금은 10억 5천만 원을 훌쩍 넘어서게 됐습니다.그는 앞서 지난 8월 대한적십자사와 사랑의열매에도 1비트코인씩을 기부하는 등 두 기관에도 각각 10억 원에 달하는 후원금을 꾸준히 전달해왔습니다.김 씨는 전날 서울대병원에서 열린 전달식에서 "비트코인은 시대의 흐름에 맞는 새로운 기부 도구라고 생각한다"며 "이번 기부가 새로운 형태의 나눔 문화를 확산시키는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 이런 형태의 지속적인 나눔을 이어가고 싶다"고 말했습니다.한편 서울대병원은 이번 사례를 계기로 디지털자산 기부를 안정적으로 접수할 수 있는 내부 절차를 정비하고, 기부금이 교육·연구·진료 및 공공보건의료사업 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있도록 운영 체계를 마련할 계획이라고 밝혔습니다.(사진=서울대병원 제공, 연합뉴스)