민주 "내란동조 국힘, 제2의 내란 획책…지선 압도적 승리로 심판"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 11일 경기도 광주시 곤지암리조트에서 열린 2025년도 민주당 전국 지역위원장 워크숍에서 결의문을 낭독한 뒤 지방선거 필승을 위한 구호를 외치고 있다.

민주당은 오늘(11일) 내년 6월 지방선거의 '압도적 승리'를 목표로 내세우며 "이재명 정부의 성공을 위해 단결하자"고 다짐했습니다.민주당은 어제부터 1박 2일 일정으로 경기 광주 곤지암리조트에서 '2025년 전국지역위원장 워크숍'을 개최했습니다.정청래 대표는 "첫째도 이재명 정부 성공, 둘째도 이재명 정부 성공, 셋째도 이재명 정부의 성공을 위해 내년 6월 지방선거 승리를 반드시 일궈내야겠다고 다짐했다"며 "그러기 위해선 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째도 단결이 중요하다"고 말했습니다.정 대표는 "당정대의 원팀과 원보이스로 이재명 정부 임기 끝까지 차돌처럼 단단하게 뭉치고 찰떡 공조할 것을 다짐했다"고 강조하기도 했습니다.김병기 원내대표 역시 "우리의 목표는 명확하다. 2026년 지방선거 승리를 통해 이재명 정부의 성공을 견인하는 것"이라며 "이재명 정부의 성공이 민주당의 미래이며 지방선거 승리는 국민의 희망"이라고 전했습니다.민주당은 오늘 워크숍을 끝내면서 '이재명 정부 성공과 지방선거 승리를 위한 더불어민주당 전국지역위원장 결의문'을 채택했습니다.민주당은 결의문에서 "'내란동조 정당'인 국민의힘은 국민의 준엄한 심판에도 반성은커녕 제2의 내란을 획책하고 있다"며 "국정 발목잡기, 정쟁 골몰, 혐오 선동, 내란 동조, 반개혁으로 대한민국의 앞길을 가로막고 있다"고 비판했습니다.또 "내년 지방선거의 압도적 승리를 통해 무능하고 부패한 국민의힘 지방정부를 심판하겠다"고 덧붙였습니다.정 대표를 포함한 전국 지역위원장들은 워크숍 말미 '이재명 정부의 성공을 위하여' 라는 구호를 세 차례 외치기도 했습니다.(사진=연합뉴스)