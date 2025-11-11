장동혁 "국정조사와 특검 통해 이재명 대통령 탄핵해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 지난 10일 청주시 국민의힘 충북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 계기로 이재명 대통령을 탄핵해야 한다고 주장했습니다.장 대표는 오늘(11일) 오전 서초동 대검찰청 앞 '항소 포기' 규탄대회 현장에서 "김병기 민주당 원내대표가 말한 것처럼 국정조사를 하자"며 "국정조사와 특검을 통해서 이재명 대통령을 탄핵해야 한다"고 말했습니다.그러면서 "법원은 이재명 대통령에 대한 재판도 재개해야 한다"며 "대한민국을 구하는 유일한 길"이라고 덧붙였습니다.장 대표는 검찰의 대장동 사건 항소 포기도 강도 높게 비판했습니다.장 대표는 "단군 이래 최대의 개발 비리 범죄가 일부 무죄가 선고됐는데도 항소를 포기했다"며 "모든 것은 이재명 대통령 때문"이라고 주장했습니다.정성호 법무장관이 대장동 사건과 관련해 항소 여부를 신중하게 결정하라고 말했다는 것에 대해서도 "저에게는 조폭 두목이 밤길 조심하라는 말로 들린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)