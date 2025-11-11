오세훈 "세운상가 허물고 녹지 조성…최대 수혜자는 종묘"

▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장은 오늘(11일) 유네스코 세계유산인 종묘(宗廟) 맞은편 세운4구역 재개발 사업을 둘러싼 논란과 관련 세운상가를 허물고 녹지를 만들면 최대 수혜자는 종묘가 될 것이라고 강조했습니다.오 시장은 오늘 CBS '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "서울시 안이 문화와 경제를 다 챙기는 안"이라며 이같이 밝혔습니다.오 시장은 우선 세운4구역이 세계유산지구 밖에 위치해 법령상 세계유산영향평가 대상이 아니며, 건물 높이 계획을 변경한다고 해도 종묘에 미치는 영향이 없다고 거듭 강조했습니다.오 시장은 세운4구역이 종묘 경계로부터 170ｍ 떨어진 곳에서 첫 건축물이 시작하고 종로변과 청계천변도 약 150ｍ가량 떨어져 있다고 설명했습니다.이어 종묘 정문부터 정전까지는 300ｍ가량 거리가 있어 정전부터 청계천변 고층 빌딩까지는 500ｍ 이상 거리를 두게 된다고 부연했습니다.앞서 서울시가 고시한 내용에 따르면 세운4구역의 건물 최고 높이는 당초 종로변 55ｍ·청계천변 71.9ｍ에서 종로변 101ｍ·청계천변 145ｍ로 변경됐습니다.실제 시는 종묘와 맞닿아 있는 종로변(98.7ｍ)에서 청계천변(141.9ｍ)으로 갈수록 건물 높이가 단계적으로 올라가는 안을 계획하고 있습니다.오 시장은 "500ｍ 떨어진 곳에 100층 150층 건물을 짓는데 김민석 국무총리께선 '숨이 턱 막힌다', '기가 눌린다'는 감성적인 표현을 쓰는데 그럴 게 아니라 과학적으로 이야기해야 한다"면서 "자꾸 국민감정을 자극하려는데 (이는) 선동"이라고 비판했습니다.또 재개발을 통해 남산에서 종묘로 이어지는 녹지축을 내면서 건물은 종묘의 정면이 아닌 양옆으로 짓게 된다고 오 시장은 세부 구상을 밝혔습니다.오 시장은 시민 안전과 경제성 측면에서도 세운4구역 재개발이 필요하다고 했습니다.오 시장은 58년 된 세운상가에서 콘크리트가 떨어져 시민이 다친 사례를 언급하며 세운상가를 허물어야 할 타이밍이 됐다고 말했습니다.또 "세운상가 구역이 장기간 판자촌으로 방치되는 것은 높이 제한 때문"이라며 "경제성을 갖추기 위해 높이 제한을 풀 이유가 있고, 세금을 절약하기 위한 것이도 하다"고 덧붙였습니다.오 시장은 "아파트, 상가도 있어 그분들 내보내려면 이주비 등 1조5천억 원이 필요한데 세금으로 하면 아까우니 개발하는 분들에게 비용을 전가하자는 것"이라고 설명했습니다.그러면서 오 시장은 "세운상가를 허물고 녹지를 만들면 최대 수혜자가 있다면 종묘"라며 "그 앞을 꽉 막고 있는 세운상가가 사라지기 때문"이라고 강조했습니다.오 시장은 "정부라면 이걸 깊이 있게 들여다보고 개발과 문화재 보호의 논리가 양립하는 것이면 오히려 서울시를 도와주는 게 중앙정부가 해야 될 일"이라며 "총리께서는 10.15 대책으로 비롯된 부동산 값을 신경쓰기 위해 동분서주하셔야 한다"고 꼬집었습니다.'여론조사비 대납 의혹'과 관련해 기소될지를 두고는 "특검의 정체성을 민주당이 만들었다. 그 부분이 좀 신경이 쓰인다"면서도 "그러나 법조인인데 공정한 판단을 할 것"이라고 말했습니다.이어 "만에 하나 기소하면 법원에서 공소 유지가 불가능할 것이다. 명태균 씨 말과 정황밖에 없지 않느냐"라고 덧붙였습니다.기소가 되면 출마가 어려울 것이란 관측에 대해선 "제 결심에 달렸다. 만에 하나라도 기소를 하더라도 공정한 처사로 볼 수 없다"고 밝혔습니다.오 시장은 "정치인의 행보는 발끝을 보면 안다"면서 "일정 시점이 되면 거취를 결정하겠지만 제가 시작해 놓은 일이 참 많다. 하고 싶은 일도 많다"고 덧붙였습니다.