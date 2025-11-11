인도 델리 유적지 인근 차량 폭발로 8명 사망…테러 가능성 수사

▲ 인도 델리 차량 폭발 사고 현장

이미지 확대하기

▲ 폭발 사고 후 현장 조사

인도 델리에 있는 유명 유적지 인근에서 서행하던 차량이 폭발해 8명이 숨지고 20명이 다쳤습니다.현지 경찰은 도심 테러 가능성도 열어 놓고 사고 경위를 수사하고 있습니다.11일(현지시간) 인도 방송사 NDTV와 로이터 통신 등에 따르면 전날 오후 6시 52분 델리에 있는 유명 유적지 '레드포트' 인근에서 차량이 폭발했습니다.이 사고로 8명이 숨졌으며 20명이 다쳐 병원에서 치료받고 있다고 현지 경찰은 밝혔습니다.저속으로 주행하던 차량이 적색 신호등 앞에서 멈춰 선 뒤 폭발이 일어난 것으로 파악됐습니다.사고 현장을 담은 영상에는 지하철역 인근의 혼잡한 거리에서 불길에 휩싸인 차량 주변에 행인들이 쓰러져 있는 모습이 담겼습니다.목격자들은 폭발 강도가 멀리 주차된 차량의 창문 유리까지 산산조각 낼 정도로 강했다고 입을 모았습니다.한 목격자는 AP 통신에 "큰 폭발음이 들려 아이들과 함께 급히 (집에서) 뛰쳐나왔을 때 차량 여러 대가 불에 타고 있었다"며 "사방에 신체 일부가 흩어져 있었다"고 말했습니다.현지 소방 당국은 최소 차량 6대와 오토릭샤(오토바이를 개조한 삼륜차) 3대가 불에 탔다고 밝혔습니다.인도 당국은 도심 테러 가능성도 열어 놓고 사고 원인을 조사하고 있습니다.NDTV는 또 차량 폭발이 카슈미르 출신 의사가 임대한 하리아나주 파리다바드 주택에서 질산암모늄 의심 물질 360kg과 여러 무기가 탄약과 함께 발견된 지 몇 시간 만에 발생했다고 보도했습니다.하리아나주 경찰은 이 의사를 체포하고 임대 주택에서 폭발물과 타이머 등을 압수했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)