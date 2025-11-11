김제동, 토크 콘서트로 돌아온다…'모자람 없이 온전하게'

개그계 입담 1인자 김제동이 오는 12월 토크 콘서트로 돌아온다.



김제동은 오는 12월 20~21일 토크콘서트 <오롯이, 김제동>이라는 공연을 열고 한해를 관객들과 마무리한다. 앞서 김제동은 지난봄과 가을 동안 진행된 김제동 토크 콘서트 <THE 김제동> 시리즈를 전회 매진시키며 3년 만의 단독 공연을 성황리에 진행해 온 김제동은 관객들의 끊임없이 이어진 성원에 보답하고자 연말 공연을 결정했다.



올해 <THE 김제동>과 앵콜 공연, 그리고 <토요일, THE 김제동>까지 김제동의 공연으로 웃고 공감한 한 해였던 만큼 이번 연말 공연은 올 한 해 관객들과 나눠온 소중한 이야기들을 총망라하는 자리이자 '모자람 없이 온전하게'라는 의미의 '오롯이'라는 제목 그대로 '김제동' 그 자체의 공연이 될 것으로 전망된다.



따뜻한 온기와 시원한 웃음으로 채워질 김제동 토크 콘서트 <오롯이, 김제동>은 12월 20일(토), 21일(일) 양일간 성암아트홀에서 진행되며, 오늘 11월 11일(화) 오후 2시부터 티켓링크를 통해 예매가 시작된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)