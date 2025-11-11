정오에 4·6호기 발파…반경 300m 접근 통제

<앵커>



울산 화력발전소 붕괴사고 현장에서는 무너진 보일러 타워 양옆의 4호기와 6호기를 오늘(11일) 낮 12시에 발파할 예정입니다. 발파 뒤에는 무너진 5호기 잔해를 들어 올릴 예정입니다.



전형우 기자가 보도합니다.



<기자>



중앙사고수습본부는 오늘 정오에 보일러 타워 4호기와 6호기를 발파할 계획이라고 밝혔습니다.



4호기와 6호기 해체를 위한 폭약 발파가 완료될 때까지는 발파지점 반경 300m가 안전구역으로 설정돼 접근이 통제됩니다.



발파 작업이 완료되면 소방당국은 중장비를 동원해 실종자와 사망 추정자들에 대한 구조 작업에 나설 전망입니다.



소방당국은 발파 이후 8개 팀 70여 명을 구조에 투입할 예정이라고 밝혔습니다.



현장에서는 실종자 수색 작업에 방해가 되는 보일러 타워 4호기와 6호기 철거와 동시에 무너진 5호기 잔해를 들어 올리며 구조작업에 나설 중장비 투입을 준비하고 있습니다.



앞서 중앙사고수습본부는 4호기의 기울어진 정도가 발파 가능한 범위로 측정됐고 6호기도 발파 가능해 충분히 안전을 담보할 수 있다는 판단을 내렸습니다.



[오영민/고용노동부 안전보건감독국장 : (발파) 허용 범위가 62㎜입니다. (어제) 오후 4시에 측정했던 게 44㎜, 오늘 아침에 측정했던 건 더 줄어든 33㎜로 (측정됐습니다.)]



사고 원인 규명을 위한 경찰 수사도 속도를 내고 있습니다.



경찰은 어제 사고가 발생한 화력발전소와 철거 시공사 관계자를 불러 참고인 조사를 진행했습니다.



시공사 관계자들이 철거 과정에서 안전 수칙을 제대로 지켰는지 따져보며 업무상 과실치사 혐의 적용 여부를 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 최혜란, 화면제공 : 소방청 울산소방본부)