'빚투' 열기에…5대 은행 신용대출, 1주일 사이 1.2조 폭증

▲ 서울 시내에 설치된 은행 ATM기

주요 은행 마이너스통장 등 신용대출 잔액이 이달 들어 1주일 만에 1조 2천억 원 가까이 급증한 것으로 집계됐습니다.코스피가 사상 처음으로 4,200대까지 오르면서 개인투자자들의 '빚투' 열기가 달아오른 데다, 주택담보대출 규제로 인해 신용대출까지 동원하는 사례도 늘어난 영향입니다.은행권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 7일 기준 가계신용대출 잔액은 105조 9천137억 원으로 집계됐습니다.10월 말 104조 7천330억 원과 비교해 1조 1천807억 원 늘어 불과 1주일 만에 10월 한 달 증가 폭(9천251억 원)을 넘어섰습니다.통상 신용대출 잔액은 변동성이 크지만, 7일까지 증가 폭만으로 지난 2021년 7월(+1조 8천637억 원) 이후 약 4년 4개월 만에 최대 규모입니다.대출 종류별로 보면, 마이너스통장 잔액이 1조 659억 원 급증했고, 일반신용대출이 1천148억 원 늘었습니다.신용대출 급증세는 개인들의 주식 투자 확대와 맞물려 있습니다.코스피지수가 이달 초 4,200선을 돌파하며 사상 최고치 랠리를 이어가다 AI 업종 과대평가 우려로 급락했지만, 개인투자자들은 순매수를 이어갔습니다.한국거래소에 따르면 지난주 외국인이 코스피에서 7조 2천638억 원을 순매도했지만, 개인은 7조 4천433억 원을 순매수하며 거의 그대로 받아냈습니다.특히 코스피가 장 중 6% 넘게 밀리면서 3,800대까지 떨어졌던 지난 5일에는 하루 새 마이너스 통장 잔액이 6천238억 원이나 급증했습니다.지수가 급등할 때 포모(FOMO·소외 공포)를 느꼈던 투자자들이 변동성 확대 국면을 '저가 매수' 기회로 보고 주식을 사들인 것으로 추정됩니다.신용거래융자 잔고도 사상 최대치를 경신했습니다.신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 보유한 주식 등을 담보로 자금을 빌린 뒤 아직 갚지 않은 금액입니다.금융투자협회에 따르면 지난 7일 기준 신용거래융자 잔고는 26조 2천165억 원으로, 5일에 지난 2021년 9월 이후 약 4년 만에 최대를 기록한 데 이어 사흘 연속 최대치를 갈아치웠습니다.(사진=연합뉴스)