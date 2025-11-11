뉴스

'KLPGA 투어 시즌 최종전 우승' 황유민, 세계랭킹 29위로 도약

서대원 기자
작성 2025.11.11 07:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'KLPGA 투어 시즌 최종전 우승' 황유민, 세계랭킹 29위로 도약
▲ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 마지막 대회에서 우승한 황유민

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 마지막 대회에서 우승한 황유민 선수가 세계랭킹 29위로 올라섰습니다.

황유민은 이번 주 새로 발표된 여자골프 세계랭킹에서 지난주 33위보다 4 계단 상승한 29위에 자리했습니다.

지난달 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십에서 우승한 뒤 처음으로 세계랭킹 30위대에 진입했던 황유민은 개인 최고 랭킹을 또 한 번 경신했습니다.

내년 시즌 LPGA 투어 데뷔를 앞둔 황유민은 그제(일요일) 끝난 KLPGA 투어 대보 하우스디 챔피언십에서 4차 연장 끝에 우승하며 '국내 고별전'을 화려하게 마쳤습니다.

황유민과 치열한 연장 승부 끝에 준우승한 이동은은 지난주보다 7 계단 상승한 세계랭킹 71위가 됐습니다.

세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)과 2위 넬리 코르다(미국)는 이번 주도 변동이 없고, 일본의 야마시타 미유가 세계랭킹 3위로 한 계단 올라섰습니다.

한국 선수 가운데는 김효주가 8위로 유일하게 세계랭킹 10위 안에 자리했습니다.

(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지