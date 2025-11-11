뉴스

돌아온 '국보센터'…우승 후보도 'KB 몰표'

전영민 기자
작성 2025.11.11 07:49 조회수
여자 프로농구가 오는 주말 개막을 앞두고 미디어 데이를 열었습니다.

'국보 센터' 박지수 선수가 돌아온 KB가 압도적인 우승후보로 꼽혔습니다.

해외 리그 도전을 마치고 1년 만에 돌아온 국보센터, 박지수와 KB는 새 시즌 '공공의 적'으로 꼽혔습니다.

여섯 개 구단 선수들과 팬이 뽑은 우승팀, 정규시즌 MVP 예상에서 몰표를 받았습니다.

[박지수/KB 센터 : 다시 청주 팬들의 응원 열기를 느낄 수 있다는 게 설레게 다가오고, 반겨줘서 고맙다는 말하고 싶습니다.]

지난 시즌 도움왕 허예은은 동료 박지수를 향한 재치있는 부탁으로 눈길을 끌었고,

[허예은/KB 가드 : (지수) 언니가 리바운드 하지 말고, (제 패스를 받고) 한 번에 넣어줬으면 좋겠어요.]

지난 시즌 챔프전 MVP BNK의 안혜지는 '절친' 박지수와 대결을 기대했습니다.

[안혜지/BNK 가드 플로터 : 슛을 연습했는데 못 보여줬어요. (지난 시즌에) 지수가 없어서. 이번에는 꼭 보여주겠습니다.]

여자농구는 오는 일요일 사상 첫 여성 감독 맞대결을 시작으로 새 시즌에 돌입합니다.

(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 박정삼)
