'새 요람'에서 설렘 안고…'천안 시대' 개막

축구대표팀이 볼리비아, 가나와 평가전을 앞두고 '새 요람' 천안 축구종합센터에 소집됐습니다. '주장' 손흥민을 필두로 한 우리 선수들은 설레는 마음으로 첫 훈련에 나섰습니다.



22년간의 '파주 시대'를 마감하고, 최근 2년 동안 떠돌이 생활을 했던 축구대표팀이 '천안 시대'의 첫날을 맞았습니다.



다음 달 준공을 앞둔 천안 축구종합센터는 파주의 4배 규모로, 4천 여 관중석을 갖춘 메인스타디움 등 축구장 11개 면과 최신 훈련 시설을 갖췄습니다.



주장 손흥민 등 태극전사들은 설레는 마음으로 첫 출근길에 올랐습니다.



[(숙소 보니까 어떠세요?) (들어가 봐야 알죠.)]



[김승규/축구대표팀 골키퍼 : 생각보다 규모도 되게 크고 시설도 잠깐 생활했지만 워낙 신설로 돼 있고 좋다 보니까, 동기부여도 선수들이 클 것 같고….]



간단한 환영식을 치르고 첫 훈련에 나선 대표팀은 양탄자처럼 부드러운 잔디 위에서 볼리비아, 가나와 2연전 준비에 나섰습니다.



다음 달, 북중미월드컵 조추첨에서 '2번 포트'에 들어가기 위해서 내용은 물론 '결과'도 잡아야 하는데, '중원 사령관' 황인범과 백승호, 이동경이 줄부상으로 이탈한 허리라인의 공백을 어떻게 메우느냐가 관건입니다.



[홍명보/축구대표팀 감독 : 일단은 결과예요. 결과가 가장 중요하고, 더 집중력 있게 선수들과 소통하면서 준비를 해야 될 것 같다는 생각을 하고 있습니다.]



최전방에선 불이 제대로 붙었습니다.



절정의 골감각을 자랑하는 오현규가 3경기 연속골을 터트리고 귀국길에 오른 가운데, 1년 8개월 만에 대표팀 부름을 받은 카타르 월드컵 스타 조규성도 오늘 합류해 경쟁에 가세합니다.



