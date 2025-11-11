에르메스 가방만 60점…세금 안 내고 호화 생활

<앵커>



호화 생활을 누리면서도 세금은 내지 않고 버티고 있는 상습 체납자들에 대해 국세청과 지자체가 합동 수색을 벌였습니다. 버는 돈이 없다더니 이들 집안 곳곳에선 명품 가방과 돈다발이 쏟아져 나왔습니다.



엄민재 기자입니다.



<기자>



서울 용산구의 한 고급 주택에 국세청 직원들이 들어갑니다.



국세와 지방세 등 125억 원을 체납한 부부가 살고 있는 곳입니다.



소득이 없다며 세금을 안 내고 버티고 있는데, 집안엔 고가의 미술품이 여럿 있습니다.



방 선반에 가득 쌓인 상자들에선 명품 가방이 쏟아져 나옵니다.



황금 열쇠 같은 금붙이도 곳곳에서 발견됩니다.



이 집에서 나온 에르메스 가방만 60점, 안방을 가득 채울 정도였는데, 감정가로 9억 원어치에 달했습니다.



체납자 부부는 이렇게 재산을 숨겨 놓고 고액의 소송 비용과 자녀 해외 유학비를 대오다 꼬리가 잡혔습니다.



[국세청에서 왔는데요.]



세금 5억 5천만 원을 내지 않은 또 다른 체납자의 집입니다.



[시계 있고, (현금은) 이 안에 들어 있었고….]



금고 안에선 현금 1천만 원과 고가 시계 2점이 발견됐습니다.



하지만 이보다 은닉 재산이 더 있을 걸로 본 수색반은 잠복에 들어갔고, 아니나 다를까 체납자의 배우자가 숨겨놨던 돈다발을 여행가방에 담아 차에 옮겨 싣는 모습이 CCTV에 포착됐습니다.



가방에 담겼던 현금은 4억 원에 달했습니다.



국세청은 지난달 서울과 경기 등 7개 광역자치단체와 공조해 고액 상습 체납자 18명을 상대로 합동 수색을 벌였습니다.



현금 5억 원과 명품 가방, 순금 등 18억 원 상당의 은닉 재산을 압류했습니다.



[박해영/국세청 징세법무국장 : 이번 성과를 바탕으로 재산을 은닉하고 호화 생활하는 고액 상습 체납자에 대해 공동 대응을 지속적으로….]



국세청은 내년에 '국세 체납관리단'을 신설해 악의적 체납 행위에 대해 더욱 엄정하게 대처할 방침입니다.



(영상편집 : 조무환)