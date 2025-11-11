'불장'에 대형주 쏠림 심화…5대 그룹 시총 비중 절반 넘겨

▲ 10일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수와 원/달러 환율이 표시돼 있다.

코스피의 강세가 '사천피' 돌파 이후에도 꺾이지 않는 가운데 5대 그룹이 전체 증시 시가총액의 절반 이상을 차지하는 '대형주 집중' 현상이 뚜렷한 것으로 나타났습니다.오늘(11일) 리더스인덱스가 공시대상기업집단(대기업집단)에 소속된 상장사 368곳의 시총을 분석한 결과, 전체 시총은 올해 1월 2일 1천661조 7천387억 원에서 11월 3일 3천30조 5천177억 원으로 1천369조 원(82.4%) 증가했습니다.같은 기간 한국 증권 시장의 전체 시총(코스피·코스닥·코넥스 포함)은 2천310조 9천938억 원에서 3천963조 1천134억 원으로 71.5% 증가했습니다.이 가운데 시총 상위 5대 그룹(삼성·SK·현대차·LG·HD현대)이 차지하는 비중은 연초 45.9%에서 52.2%로 6.3% 포인트 상승해 대형 그룹 중심의 쏠림이 한층 뚜렷해졌습니다.특히 반도체 슈퍼사이클 분위기에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 급등하면서 삼성·SK그룹의 시가총액 비중이 전체 시장의 40%에 육박했습니다.시총 1위인 삼성은 17개 상장사 합산 시총이 503조 7천408억 원에서 943조 4천862억 원으로 87.3% 증가했고, 전체 시장 내 비중도 21.8%에서 23.8%로 높아졌습니다.SK그룹은 21개 상장사 시총이 200조 3천384억 원에서 572조 3천577억 원으로 185.7%로 급증했습니다.이에 따라 시장 비중은 8.7%에서 14.4%로 5.8% 포인트 상승했습니다.그 외 대기업집단 시총 순위도 산업별 경기 상황을 반영하며 크게 출렁였습니다.상위 5대 그룹 중에선 LG(3→4위)와 현대차(4→3위)의 순위가 뒤바뀌었고, 10위권 내에서는 두산그룹이 새롭게 진입했습니다.리더스인덱스는 "산업 간 경기 흐름이 엇갈리면서 그룹별 시가총액 순위가 급변해 반도체·조선·방산·원자력·전력 계열사를 보유한 그룹들이 상위권으로 부상했다"고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)