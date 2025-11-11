"애플, '판매부진' 아이폰 에어 후속모델 출시 연기"

▲ 애플이 9월 공개한 역대 가장 얇은 아이폰 '에어'

애플이 저조한 판매량을 보이는 초박형 신제품 '아이폰 에어'의 후속 모델 출시를 늦추기로 했습니다.애플은 당초 아이폰 에어 후속작을 내년 가을에 출시하기로 계획했으나 최근 이를 연기했다고 미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 복수 내부 소식통을 인용해 10일(현지시간) 보도했습니다.애플은 이미 엔지니어와 외부 공급업체에 아이폰 에어 출시 연기를 알렸으나, 새로운 출시 일정은 제시하지 않은 것으로 알려졌습니다.이에 따라 내년 가을에는 아이폰18 시리즈와 화면을 접을 수 있는 폴더블 아이폰만 출시될 것이라는 게 업계의 관측입니다.애플은 이번에 출시된 아이폰 에어의 생산 설비도 대폭 축소하고 있습니다.아이폰 제품 조립을 담당하는 업체 폭스콘은 아이폰 에어 생산라인을 1개 반만 남기고 모두 해체했고 이달 말까지 모든 생산을 중단할 예정이며, 다른 조립업체 럭스셰어는 이미 지난 달 말 생산을 전면 중단했다고 소식통은 전했습니다.이들 업체는 판매량이 가장 높은 최고급 제품 아이폰17 프로에는 생산라인 수십 개를 할당했습니다.애플이 세계에서 가장 얇은 스마트폰이라고 홍보한 아이폰 에어는 제품을 얇게 만들기 위해 카메라 성능과 음질, 배터리 수명 등을 기존 제품보다 낮은 수준으로 설계했는데, 소비자 외면을 받은 것은 이 때문입니다.시장조사업체 컨슈머인텔리전스리서치파트너스(CIRP)는 지난 9월 기준 전체 아이폰 판매량에서 아이폰 에어가 차지하는 비율이 3%에 불과했다고 밝혔습니다.이는 함께 출시된 최고급 제품군인 아이폰17 프로(9%)와 아이폰17 프로 맥스(12%) 등보다 크게 낮은 수준입니다.다만 애플은 아이폰 에어의 개발을 완전히 취소하지는 않았습니다.아이폰 에어 신제품은 이번에 출시된 제품보다 무게를 더 경량화하고 배터리 용량을 키우는 한편 아이폰17 프로 모델에 적용한 증기 격실(베이퍼 챔버) 냉각 기술도 적용할 것으로 예상됩니다.한 관계자는 애플이 2027년 봄 저가형 아이폰과 함께 아이폰 에어 후속 모델을 출시할 수도 있을 것으로 내다봤습니다.이번 아이폰 에어 출시 연기가 최고급 제품은 가을에, 표준형·저가형 제품은 봄에 출시하는 제품 공개 일정 변경의 일환일 수도 있다는 관측입니다.(사진=연합뉴스)