1. "신중히 판단" 의견 제시"…노 사퇴 요구 분출



대장동 사건 항소 포기와 관련해서 정성호 법무장관이 대검찰청에 신중히 판단하란 의견을 전했을 뿐 항소하지 말라고 지시하진 않았다고 밝혔습니다. 검사장 18명이 노만석 검찰총장 권한대행에게 경위 설명을 요구하고 나섰고 대검찰청 평검사들은 노 대행의 사퇴를 요구하는 등 집단 반발이 확산하고 있습니다.



2. '이적죄' 윤 추가 기소…"23년 10월 전 계엄 논의"



내란특검이 평양 무인기 침투 작전과 관련해 윤석열 전 대통령을 일반 이적 혐의로 추가 기소했습니다. 또 노상원 수첩 내용을 근거로 비상계엄 준비 시점을 2023년 10월 이전으로 앞당겼습니다.



3. 인도 뉴델리 차량 폭발…20여 명 사상



인도 뉴델리의 한 유적지 근처에서 차량이 폭발해 8명이 숨졌고 19명 이상 다쳤습니다. 인도 정부는 최고 수준의 경계 태세를 발령했습니다.



4. "눈 가리고 숨 막힐 것" "공개토론 하자"



김민석 총리가 종묘를 찾아 오세훈 서울시장이 추진하는 세운상가 개발안에 대해 "눈을 가리고 숨을 막히게 할 것"이라고 반대했습니다. 오세훈 시장은 공개 토론을 하자고 맞섰는데, 종묘 주변 개발 논쟁이 내년 지방선거 전초전으로 번지는 양상입니다.