APEC 동원 경찰관 '분통'…이불 대신 박스·영화관 복도서 쪽잠

▲ 전국경찰직장협의회가 APEC 동원 경찰관이 박스 덮고 쪽잠을 자는 사진을 공개했다.

경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 지난 1일 성공리에 마무리됐지만, 이번 행사에 동원됐던 경찰관들의 원성이 이어지고 있습니다.APEC 기간 경주에 하루 최대 1만 9천 명 규모의 경력이 동원됐는데 현장에서 일부 혼선이 빚어지며 제대로 된 숙소나 식사를 제공받지 못한 사례가 속출했기 때문입니다.전국경찰직장협의회는 10일 당시 현장 경찰관들의 열악한 숙박 환경이 담긴 사진을 공개했습니다.근무복을 입은 경찰관이 박스를 이불 삼아 쪽잠을 자는 모습이 대표적입니다.영화관의 대형 스크린 앞에서 단체로 자거나 복도에서 모포 하나만을 깔고 잠을 청하는 사진들도 공개됐습니다.낡은 모텔이나 산속 여관에 묵었다는 증언도 있습니다.직협 관계자는 통화에서 "모포가 지급된 곳도 있었지만, 아무것도 지급이 안 된 곳도 있었다"며 "폐지를 줍는 분들한테 상자를 빌려온 경우도 있었다"고 전했습니다.직장인 익명 게시판 '블라인드'에서는 도시락을 받지 못해 사비로 밥을 사 먹거나 추운 날씨에 '찬밥'을 먹었다는 증언들도 나오고 있습니다.한 경찰관은 "모텔 화장실이 문이 없고 통유리로 돼 있었다"며 "룸메이트한테 못 보여주겠다. 감방도 칸막이는 있을 것"이라고 토로하기도 했습니다.직협은 오늘(11일) 서울 서대문구 경찰청 앞에서 '경찰을 노숙자로 만든 APEC 행사 사진전'을 열겠다고 예고했습니다.12일과 14일에는 국회 앞에서 사진전을 엽니다.직협은 언론 공지를 통해 "경찰청, 경북경찰청, APEC 기획단이 1년간 준비한 세계적 행사에 동원된 경찰관들의 열악한 환경과 복지를 알리겠다"며 경찰 지휘부 대상 직무 감사를 통한 전수조사, 사과, 재발장지 대책 마련 등을 요구했습니다.(사진=연합뉴스)