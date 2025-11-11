'종묘'서 맞붙은 총리-시장…재개발 놓고 설전

<앵커>



서울시가 종묘 앞에 고층 건물을 지을 수 있게 하겠단 계획을 발표한 가운데, 종묘를 찾은 김민석 국무총리는 그러면 시야를 가리고 숨이 막힐 것 같다면서 작심 비판했습니다. 오세훈 서울시장은 공개토론을 하자고 맞받았습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



김민석 국무총리가 허민 국가유산청장 등과 함께 유네스코 세계유산인 서울 종묘를 찾았습니다.



[김민석/국무총리 : (주변 어디를 봐도.) 그러네요. 여기서는 뭐가 눈에 걸리는 게 없네요.]



종묘 앞 '세운 4구역'에 초고층 건물을 짓겠다는 서울시 추진안이 나오자 조망을 점검하겠단 겁니다.



서울시는 지난달 30일, 세운 4구역의 건물 최고 높이를 종로 쪽은 기존 55m에서 101m로, 청계천 쪽은 71.9m에서 145m로 각각 높였습니다.



김 총리는 서울시의 발상은 국익을 해치는 근시안적 단견이라고 깎아내리면서 한강버스 추진 과정에서 무리를 빚었던 서울시는 국민적 우려를 경청해야 한다고 강조했습니다.



[김민석/국무총리 : 종묘에서 보는 눈을 가리고 숨을 막히게 하고 기를 누르게 하는 그런 결과가 되는 게 아닐까 하는 걱정이 됩니다.]



그러자 오세훈 서울시장이 즉각 반격에 나섰습니다.



'종묘 가로막는 고층빌딩숲'이란 주장은 왜곡된 정치 프레임일 뿐이라면서, 종묘에서 가까우면 낮은 건물, 멀면 높은 건물로 단계적으로 조성하면, 종묘와 어우러지는 새로운 랜드마크가 탄생할 거라고 반박했습니다.



[오세훈/서울시장 : 철거해 낸 자리에 녹지 공간이 생긴다는 거거든요. 오히려 종묘를 더 돋보이게 하고 가치를 더 드높이는 일이지 그게 어떻게 종묘의 역사적 가치를 폄훼하는 겁니까?]



오 시장은 김 총리에게 정부와 서울시의 입장 가운데 어느 쪽이 근시안적 단견인지 공개토론하자고 제안했습니다.



(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 박춘배)