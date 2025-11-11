[날씨] 어제보다 더 추워…일교차 15도 안팎

오늘(11일)은 어제보다 더 춥겠습니다.



계속해서 북쪽에서 한기가 남하하면서 현재 서울이 4.3도, 대관령 영하 2.2도, 충주 영하 0.2도, 파주 영하 1.4도 등 지도에 보라색으로 보이는 내륙을 중심으로 영하권 기온으로 떨어져 있습니다.



오늘 전국 내륙을 중심으로 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있을 수 있어 농작물 관리 잘해주셔야겠습니다.



다만 한낮에는 볕이 기온을 끌어올리겠습니다.



오늘 낮 기온 서울 15도, 춘천과 봉화가 14도까지 오르며 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠습니다.



오늘 전국 하늘 가끔 구름 많다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다.



한편 제주 해안과 남해안을 중심으로는 강한 너울이 밀려들겠습니다.



현재 기온 보겠습니다.



강릉이 7.5도, 대구 7.6도 광주 5.6도로 대부분 지역이 어제보다 4도에서 7도가량 떨어져 있고요.



낮 기온도 보시면 춘천 14도, 대전 15도, 강릉과 대구, 광주가 16도 예상됩니다.



내일 낮부터는 예년 기온을 회복하겠고요.



수능일인 목요일에는 한파 없이 일교차 큰 날씨가 이어지니까요.



입고 벗기 쉬운 겉옷으로 체온 조절 잘해 주셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)