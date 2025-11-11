"최악의 수사 외압"…"정치 검사 쿠데타적 항명"

<앵커>



국민의힘은 최악의 수사 외압이라며 법무부 장관과 검찰총장 대행의 사퇴를 요구했고, 탄핵 사유라는 주장도 폈습니다. 민주당은 검찰의 기소 자체가 허위 조작이었다며 검찰의 책임을 묻겠다는 입장입니다.



손형안 기자의 보도입니다.



<기자>



국민의힘은 검찰의 대장동 개발비리 사건 항소 포기에 대한 비판 수위를 끌어올렸습니다.



검찰이 요구한 범죄 수익 추징금 7천815억 원 가운데 1심 재판에서 473억 원만 인정된 점을 거론하며, 항소 포기는 "입막음용으로 대장동 일당 호주머니에 7천400억 원을 꽂아준 것"이란 주장을 폈습니다.



장동혁 대표는 "이재명 대통령만이 할 수 있는 일"이라며 이렇게 말했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 단군 이래 최악의 수사 외압이자 재판 외압입니다. 명백한 직권남용이자 탄핵 사유입니다.]



정성호 법무장관이 항소 여부에 대해 "대검찰청에 신중히 판단해 달란 의견을 전달했다"고 밝힌 걸 두곤, 국민의힘은 외압을 자백한 셈이라며 정 장관과 노만석 검찰총장 권한대행의 사퇴도 촉구했습니다.



민주당은 '검찰의 항소 포기'에 대한 검찰 내부 반발을 묵과하지 않고, 단호하게 조치하겠다고 맞섰습니다.



[김병기/민주당 원내대표 : 친윤 정치 검사들의 쿠데타적 항명이 참으로 가관입니다. 마치 뭐라도 된 듯 나대고 있습니다.]



민주당은 검찰의 이 대통령에 대한 대장동 사건과 대북송금 사건 기소를 허위 조작으로 규정하고, 국회 국정조사와 청문회, 그리고 상설특검 등을 적극추진하기로 했습니다.



민주당은 '7천400억 원의 국고 환수가 불가능해졌다'는 국민의힘 주장엔, 성남도시개발공사가 민간사업자들을 대상으로 진행 중인 민사소송에서 구체적 손해 금액이 확정될 거란 논리로 반박했습니다.



'항소 포기'를 국정조사 하잔 국민의힘의 제안에 대해선, '검찰 항명'과 '조작 기소'가 국조 대상이라며 거부했습니다.



(영상편집 : 이재성)