미 "동태평양서 마약 밀수선 2척 격침…6명 전원 사살"

▲ 미군이 공격한 마약 운반 추정 선박

미군이 동태평양에서 마약 운반선으로 추정되는 선박을 또 공격했습니다.피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관은 오늘(10일)(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에서 "어제(9일) (도널드) 트럼프 대통령의 지시에 따라 두 차례의 치명적인 공습이 지정 테러단체가 운영하는 선박 두 척을 상대로 이뤄졌다"고 밝혔습니다.헤그세스 장관은 "우리 정보당국은 이들 선박이 불법 마약 밀수와 관련됐고, 마약을 운반하고 있었으며, 동태평양의 알려진 마약 밀매 운송로를 따라 이동하고 있었다고 파악했다"고 주장했습니다.그는 "두 공습 모두 공해에서 이뤄졌고, 각 선박에는 3명의 남성 마약테러리스트가 타고 있었다. 6명 전원 사살됐고, 다친 미군은 없다"고 밝혔습니다.그는 선박이 공격받고 불타는 영상을 공개했습니다.트럼프 행정부는 마약 밀매를 차단한다는 명분으로 베네수엘라 인근 카리브해에 군 자산을 배치한 뒤 지난 9월부터 카리브해와 동태평양을 지나는 여러 선박을 '마약 운반선'으로 규정하며 격침해 왔습니다.(사진=헤그세스 국방부 장관 엑스, 연합뉴스)