합참의장의 '남몰래 인사' 증거들…민주당에 울리는 경고음 [취재파일]

▲ 지난 9월 2일 이재명 대통령에게 대장 진급 신고를 하는 진영승 합참의장

'남몰래' 인사 기획의 증거들

민주당에 울리는 경고음

"합참 소속 장군 대부분과 2년 이상 근무한 중령·대령 교체"라는 진영승 합참의장의 인사 방침이 군정권 없는 합참의장의 월권이라는 지적이 나오자 합참 측이 해명에 나섰습니다. "정기 인사 앞두고 합참이 자체적으로 전출입 장교들을 검토하는 등 준비를 할 수 있다"는 것입니다. 할 수 있습니다. "국방부, 장관과 소통하면서"라는 필수조건을 충족하면 할 수 있습니다.진영승 합참의장은 합참 장군 대부분과 중령·대령 교체라는 중차대한 사안을 안규백 장관, 국방부와 일절 상의하지 않았습니다. 단독으로 추진했습니다. 군정권 기관이자 상급 기관인 국방부와 장관 몰래 합참의장이 인사판의 그림을 그린 전례 없는 사건입니다. '인사 쿠데타'라는 비판까지 나오고 있습니다.진정으로 걱정되는 일은 합참의장의 인사 기획이 국방부 밖 모종의 인물과 연결됐다는 의심을 받는 것입니다. 합참의장은 "독자적 판단"이라고 말하지만 많은 이들은 "군 외부에서 이번 사태를 주도한 사람이 있을 것"이라며 술렁이고 있습니다. 군무의 중대사가 지휘계통을 벗어난 비선에서 좌우됐다면 안보의 큰 구멍입니다. 민주당도 사태의 추이를 무겁게 보고 있는 것으로 나타났습니다.진영승 합참의장의 장성 인사 기획은 지난 6일 오후 관련 보도들이 쏟아지면서 공개됐습니다. "합참이 조만간 소속 장군 대부분을 교체할 전망이다", "의장이 인적 쇄신을 지시했다", "의장이 합참 장성 전원 교체를 지시했고, 이에 따라 40명 남짓 되는 합참 장성들이 올해 안에 재배치될 예정이다" 등 상당수 기사들의 주어는 합참의장과 합참이었습니다. 국방부 장관의 권한인 장성 인사를 감히 합참의장이 주관한다는 내용입니다.합참은 이런 기사들의 수정을 요구하지 않았습니다. 합참은 "합참의장이 40명 안팎 장군 인사를 한다"는 기사에 동의한 것입니다. 기사에 애매한 점이 있으면 단어 하나, 문장 한 줄에도 민감하게 반응하는 합참이 쿨하게 기사들을 수용했기 때문에 합참의장의 장군 인사는 기정사실이 됐습니다.안규백 장관은 지난달 국회에서 여러 차례 "중장 이하 장성급 인사를 곧 한다"고 예고했습니다. 당연히 국방부는 장성 인사 준비를 했습니다. 진영승 의장도 이를 모를 리 없습니다. 하지만 진 의장은 지난달 말 장성 인적 쇄신을 합참 내부에 선포하고 지난 6일 기사가 날 때까지 1주일 넘게 장관과 국방부에 함구했습니다.진영승 의장과 합참이 국방부와 거리 두고 독자적으로 인사 기획한 정황들은 위와 같습니다. 합참 측은 이에 대해 "정기 인사에 앞서 인적 쇄신을 위한 작업"이라고 주장합니다. 순수하게 그런 정도였다면 장관, 국방부와 긴밀하게 협의를 했어야 했습니다. 팩트는 '남몰래' 인사 기획입니다. 국방부 핵심 관계자는 "군정권 없는 합참의장이 단독으로 인사를 만지작거렸기 때문에 매정하게 말하면 '인사 쿠데타'급 사건"이라고 지적했습니다.이재명 정부 들어 군과 국방부 인사 때마다 물 밑에서 인사 말판이 뒤집히는 시끄러운 일들이 있었습니다. 국방부와 군의 여러 당국자들은 이런 사달의 축으로 한 사람을 지목합니다. 합참의장의 이번 장성 인사 기획의 배후로도 같은 인물이 의심받고 있습니다. 민주당과 가까운 인사입니다. 외부에서 국방부와 군에 영향력을 행사하는 비선으로 통합니다.민주당은 알고 있을까. 마침 정청래 당 대표, 김병기 원내대표 모두 국방위원회 소속입니다. 국방부와 군 돌아가는 사정에 정통합니다. 민주당의 한 소식통은 "당 대표와 원내대표에게 여러 차례 보고도 됐고, 논의도 이뤄졌다", "사안을 무겁게 보고 있다"고 전했습니다. 민주당에 뿌리를 둔 비선이라면 민주당이 책임지고 해결해야 할 것입니다.물론 진영승 합참의장은 "비선은 없다"는 입장입니다. 그럼에도 국방부의 한 관계자는 "이재명 정부의 히트상품인 문민 국방을 꼭 성공시켜야 하는데 인사 때마다 꼴불견이 자주 보여서 걱정"이라며 비선의 존재를 간접적으로 인정했습니다. 머잖아 불법 계엄 치른 지 1년입니다. 군이 계엄의 늪에서 빠져나오려면 고위 장교의 자정 노력과 이를 통한 신뢰 회복이 급선무입니다. 고위 장교가 연루된 인사 부조리가 횡행하면 신뢰 회복은커녕 나락에 빠지기 십상입니다.