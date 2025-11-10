뉴스

확 빨라진 'K 마운드', 한국 야구 '속도 추격' 시작

이성훈 기자
작성 2025.11.10 21:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

지난 주말, 야구 대표팀의 평가전은 젊은 태극 마운드의 가능성을 확인한 기회였습니다. 어린 강속구 투수들이 세계 수준에 못 미쳤던 대표팀의 구속을 확 끌어올리며 주말 한일전에 대한 기대감도 키웠습니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

지난 WBC에서 한국 대표팀은 가장 공이 느린 팀 중 하나였습니다.

직구 평균 시속이 이스라엘, 영국 등 '야구 약소국'보다 느린 145.1km로 본선 20개 팀 중 16위에 그쳤습니다.

2010년쯤부터 세계를 휩쓴 '속도 혁명'에 뒤처진 한국 야구는 3대회 연속 1라운드 탈락의 수모를 맛봤습니다.

오랫동안 한국 야구의 고질병이던 '속도 문제'가 마침내 해결의 조짐을 보이기 시작했습니다.

현재 대표팀에서 올 시즌 직구 평균 시속 150km를 넘긴 투수가 9명으로 압도적인 역대 최다이고, 오타니, 야마모토, 사사키 등 세계적인 강속구 투수들이 포진했던 지난 WBC 일본 대표팀의 7명보다도 많습니다.

평균 연령 22.1세인 젊은 투수들은 체코와 평가전에서도 씩씩하게 강속구를 뿌려 아웃카운트 54개 중 절반인 27개를 삼진으로 잡아냈습니다.

[정우주/야구 대표팀 투수 : 제 직구가 외국 선수들에게도 통하는지 시험해 보고 싶었는데 좋은 결과가 나온 것 같아서 뿌듯합니다.]

현역 메이저리거들을 빼고도 직구 평균 시속 150km를 넘는 투수 8명을 선발하고 뛰어난 제구력까지 갖춘 일본과의 수준 차가 여전하지만, 이번 한일전에서 한국 야구의 '반등의 희망'을 볼 수 있을 거라는 기대도 커지고 있습니다.

(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 이준호, 자료출처 : 스탯티즈·델타그래프스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지