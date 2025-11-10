버티더니 안방 빼곡히…CCTV에 찍힌 수상한 캐리어

이미지 확대하기

<앵커>호화 생활을 누리면서도 세금은 내지 않는 고액 상습 체납자들에 대해, 국세청과 지자체가 합동 수색을 벌였습니다. 이들의 집 곳곳에선 명품 가방과 돈다발, 금붙이가 쏟아져 나왔습니다.엄민재 기자가 보도합니다.<기자>서울 용산구의 한 고급 주택에 국세청 직원들이 들어갑니다.국세와 지방세 등 125억 원을 체납한 부부가 살고 있는 곳입니다.소득이 없다며 세금을 안 내고 버티고 있는데, 집안엔 고가의 미술품이 여럿 있습니다.방 선반에 가득 쌓인 상자들에선 명품 가방이 쏟아져 나옵니다.황금 열쇠 같은 금붙이도 곳곳에서 발견됩니다.이 집에서 나온 에르메스 가방만 60점, 안방을 가득 채울 정도였는데, 감정가로 9억 원어치에 달했습니다.체납자 부부는 이렇게 재산을 숨겨 놓고 고액의 소송 비용과 자녀 해외 유학비를 대오다 꼬리가 잡혔습니다.[국세청에서 왔는데요.]세금 5억 5천만 원을 내지 않은 또 다른 체납자의 집입니다.[시계 있고, (현금은) 이 안에 들어 있었고….]금고 안에선 현금 1천만 원과 고가 시계 2점이 발견됐습니다.하지만 이보다 은닉 재산이 더 있을 걸로 본 수색반은 잠복에 들어갔고, 아니나 다를까 체납자의 배우자가 숨겨놨던 돈다발을 여행가방에 담아 차에 옮겨 싣는 모습이 CCTV에 포착됐습니다.가방에 담겼던 현금은 4억 원에 달했습니다.국세청은 지난달 서울과 경기 등 7개 광역자치단체와 공조해 고액 상습 체납자 18명을 상대로 합동 수색을 벌였습니다.현금 5억 원과 명품 가방, 순금 등 18억 원 상당의 은닉 재산을 압류했습니다.[박해영/국세청 징세법무국장 : 이번 성과를 바탕으로 재산을 은닉하고 호화 생활하는 고액 상습 체납자에 대해 공동 대응을 지속적으로….]국세청은 내년에 '국세 체납관리단'을 신설해 악의적 체납 행위에 대해 더욱 엄정하게 대처할 방침입니다.(영상편집 : 조무환)