고려대, 집단 부정행위 발각…중간고사 전면 무효화

국내 최고의 사립 대학으로 꼽히는 고려대와 연세대에서 중간고사 집단 부정행위가 불거졌습니다. 먼저 고려대에선 단체 대화방을 이용해 시험 문제와 답안까지 공유한 정황이 적발됐습니다. 대학 측은 해당 시험을 모두 무효로 하고 진상 조사에 나섰습니다.



최승훈 기자가 취재했습니다.



고려대학교 학생들이 이용하는 커뮤니티에 올라온 글입니다.



교양과목 중간고사 시험 시간에 카카오톡 단체 대화방에서 공유한 예상 문제와 실제 중간고사 시험 문제를 비교하고 있습니다.



대화방에서 정답을 투표해 공유하더니 "적중했다"는 표현까지 등장합니다.



지난달 25일 치러진 한 교양과목 중간고사에서 일부 학생들이 단체 대화방에서 시험 문제와 답안을 공유하며 부정행위를 한 정황이 드러난 겁니다.



당시 수강생 1천400여 명은 온라인에서 비대면으로 시험을 치렀습니다.



대화방에 있던 일부 학생들이 학교 측에 부정행위를 제보했고 교수진은 해당 시험을 무효로 하겠다고 공지했습니다.



교수진은 명문사학에서 이 같은 일이 발생한 것에 큰 충격을 받았다며 추후 부정행위가 발각되면 F 학점 처리는 물론 행정 조치를 강구하겠다고 경고했습니다.



해당 과목 담당 교수는 SBS와의 통화에서 학생들을 믿었는데 많이 실망했다며 학생들이 명예를 지켜줬으면 좋겠다고 말했습니다.



최근 대학에선 온라인 시험을 선호하는 추세인데 관리감독 부실에 대한 지적도 나오고 있습니다.



[양정호/성균관대 교육학과 교수 : 학교가 의지만 있다면은 충분히 부정행위나 이런 것들은 막을 가능성이 상당히 커요. 학생들한테 맡기기보다는 대학이 좀 구체적인 방안을 마련을 해서….]



고려대 측은 학생들이 서로 정답을 공유할 시간적 여유가 없게 35문제를 30분 안에 풀도록 제한했다면서도, 사각지대를 막지 못했다고 해명했습니다.



학교 측은 부정행위에 가담한 학생들을 가려내 엄중히 대응할 방침입니다.



