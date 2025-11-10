뉴스

위메프, 회생 절차 신청 1년 4개월 만에 '파산'

조윤하 기자
작성 2025.11.10 18:19 조회수
▲ 위메프

법원이 대규모 미정산·미환불 사태로 기업회생 절차를 밟던 위메프에 파산을 선고했습니다.

서울회생법원 회생3부(정준영 법원장)는 오늘(10일) 위메프의 회생 절차 폐지 결정을 확정하고, 파산을 선고했습니다.

지난해 7월 말, 위메프가 법원에 회생절차를 신청한 지 1년 4개월 만입니다.

파산관재인은 임대섭 변호사로 정해졌고, 채권 신고 기간은 내년 1월 6일까지입니다.

채권자집회와 채권조사 기일은 같은 달 27일 서울회생법원에서 열립니다.

위메프는 지난해 7월 말 기업 회생 절차를 신청하고 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진했지만 인수자를 찾는 데 어려움을 겪어왔습니다.

결국 재판부는 지난 9월 9일 기업 회생 절차 폐지 결정을 내렸습니다.

재판부는 "채무자(위메프)의 사업을 청산할 때의 가치가 사업을 계속할 때의 가치보다 크다는 것이 명백하게 밝혀졌다"며 "법원이 정한 기간인 2025년 9월 4일까지 회생계획안의 제출이 없으므로 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률 286조 2항에 의해 회생절차를 폐지하기로 한다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

