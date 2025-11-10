이강인, 'PSG 100경기' 기념패 받고…"승리 계속 돕고파"

▲ 이강인

이강인(24)이 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG) 유니폼을 입고 뛴 100번째 경기에서 결승 골을 어시스트해 팀 승리에 힘을 보탠 뒤 팀 승리를 계속해서 도울 수 있기를 바랐습니다.PSG 구단은 이강인에게 100경기 출전을 축하하는 기념패를 전달했습니다.이강인은 오늘(10일) 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 2025-2026 프랑스 리그1 12라운드 올랭피크 리옹과의 원정 경기에서 풀타임을 뛰면서 2대 2로 맞선 후반 50분 주앙 네베스의 헤딩 결승 골을 도와 PSG의 3대 2 승리를 이끌었습니다.상대 왼쪽에서 얻은 코너킥 기회에서 이강인이 왼발로 올린 크로스를 골 지역 왼쪽에 있던 네베스가 머리로 돌려놓아 승부를 갈랐습니다.이번 리옹전은 이강인에게는 PSG 소속으로 나선 100번째 경기였습니다.스페인 마요르카를 떠나 2023-2024시즌부터 세 시즌째 PSG에서 뛰는 이강인은 오늘까지 리그1 63경기를 비롯해 UCL 24경기, 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 4경기, 프랑스컵(쿠프 드 프랑스) 6경기, 프랑스 슈퍼컵(트로페 데 샹피옹트로피 데 샹피오네) 2경기, UEFA 슈퍼컵 1경기에 출전했습니다.이강인은 경기 후 구단 홈페이지에 실린 인터뷰에서 "경기에서 승리해 너무 기분이 좋고 PSG를 위해 100번째 경기를 뛰어 기쁘다"고 소감을 밝혔습니다.PSG는 승점 27(8승 3무 1패)을 쌓아 전날 올랭피크 드 마르세유(승점 25·8승 1무 3패)에 내줬던 리그 선두 자리를 하루 만에 되찾았습니다.이강인은 "PSG는 오늘 밤 우리가 얼마나 강한지를 보여줬다. 매우 중요한 결과였다"면서 "결국 리그1에서의 모든 경기가 우리에게는 중요하다. 우리는 잘 준비해서 승리를 얻었다. 매우 기쁘다"고 말했습니다.이어 "PSG에서 뛴 100번째 경기에서 팀에 도움이 될 수 있어서 기쁘다"면서 "PSG가 승리를 이어가는 데 계속 도울 수 있기를 바란다"고 덧붙였습니다.PSG 구단은 경기 후 홈페이지를 통해 이강인의 100경기 출전을 함께 축하했습니다.구단은 이강인이 기념패를 들고 활짝 웃는 사진과 함께 "선발 출전한 이강인은 추가시간 막판에 네베스의 결승 헤딩골을 도와 자신의 중요한 경기를 기념했다"고 소개했습니다.그러고는 "이강인은 PSG에서 100경기를 치르는 동안 13골 13도움을 기록했다"면서 "우리 팀의 한국 국가대표 선수에게 축하한다"고 덧붙였습니다.앞서 루이스 엔리케 PSG 감독도 이번 리옹전을 앞두고 가진 사전 기자회견에서 "뛰어난 성적을 내는 팀에는 중요한 선수들이 많다. 최근 곤살루 하무스가 PSG에서 100경기째를 뛴 데 이어 이강인 또한 리옹전에서 같은 기록을 달성할 수 있다. 정말 인상적인 기록이며, 그가 팀에서 얼마나 중요한 선수인지 보여준다"고 말했습니다.이어 "이강인은 자신이 더 발전할 수 있다는 것을 알고 있다. 우리는 그와 함께 할 수 있어 매우 기쁘다"면서 "이강인이 이 역사적인 기록을 달성하는 것을 보게 돼 매우 기쁘다"고 축하 인사를 건넸습니다.(사진=게티이미지코리아)