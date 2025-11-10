추경호 체포동의안 13일 보고·27일 표결

▲ 국민의힘 추경호 의원

더불어민주당과 국민의힘이 오는 13일 본회의를 열고 비쟁점 민생 법안을 처리하기로 했습니다.국회의 비상계엄 해제 표결 방해 의혹을 받는 국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의안은 13일 보고를 거쳐 27일 표결할 방침입니다.민주당 문진석 원내운영수석부대표는 오늘(10일) 여야 원내대표·원내수석부대표 간 '2+2 회동'에서 이런 내용의 본회의 개최 일정에 합의했다고 밝혔습니다.우선 13일 본회의에서는 국회 법제사법위원회에서 통과된 비쟁점 법안 54건을 처리합니다.민주당 주도로 패스트트랙으로 지정된 반도체특별법 제정안, 은행법·가맹사업법 개정안 등은 13일 본회의에는 올라가지 않습니다.27일 본회의까지 최대한 여야 합의를 끌어내자는 취지에섭니다.국민의힘이 '대북전단 살포금지법'으로 규정한 항공안전법 개정안도 야당의 요구로 13일 처리가 보류됐습니다.이밖에 13일 본회의에는 국민의힘(2명)과 국회의장(1명) 추천 몫의 원자력안전위원회 인사안이 올라갑니다.국회 본회의를 거쳐야 하는 국민권익위원회 위원, 국가교육위원회 상임위원, 인권위원회 비상임 인권위원 등 나머지 인사 사안은 27일 또는 추후 논의하기로 했습니다.추경호 의원 체포동의안은 13일 보고를 거쳐 27일 표결하기로 여야가 합의했습니다.추 의원은 국민의힘 원내대표이던 12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제를 방해했다는 의혹을 받고 있습니다.체포동의안은 재적 의원 과반이 출석하고 출석 의원 과반이 찬성하면 가결됩니다.이밖에 국민의힘은 검찰의 대장동 사건 항소 포기와 관련한 국정조사와 본회의 현안 질의를 요구했으나, 민주당은 이를 받아들이지 않았습니다.문 수석부대표는 "국민의힘에서 항소 자제에 대한 국정조사를 하자고 했는데 우리 당은 국정조사를 할 사안이 아니라는 입장"이라며 "현안 질의도 법사위 전체회의에서 하면 될 문제지, 본회의에서 할 문제는 아니"라고 언급했습니다.이어 "법사위 긴급 현안질의는 내일 회의 때는 안 될 것 같고, 13일 예정된 전체회의에서 할 것 같다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)