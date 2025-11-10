뉴스

4차 온실가스 배출권 할당 계획 확정…배출 허용량 17% 감소

남정민 기자
작성 2025.11.10 17:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
4차 온실가스 배출권 할당 계획 확정…배출 허용량 17% 감소
▲ 김민석 국무총리가 10일 정부서울청사에서 열린 2050 탄소중립녹색성장위원회 제5차 전체회의에서 발언을 하고 있다.

온실가스를 많이 배출하는 기업이 내년부터 2030년까지 배출할 수 있는 온실가스 양이 이전 계획기간 배출 허용 총량보다 16.8% 줄어든 25억 3천730만 톤으로 정해졌습니다.

대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회에서는 이런 온실가스 배출권 거래제 제4차 계획기간 배출권 할당 계획도 심의·의결됐습니다.

온실가스 배출권 거래제는 기업이 보유한 배출권만큼만 온실가스를 배출할 수 있도록 하고 모자란 배출권이나 남는 배출권은 시장에서 거래하게 해서, 시장 원리로 온실가스 배출량 감축을 유도하는 제도입니다.

기업이 경매에서 돈을 내 구매해야 하는 유상 할당 비율은 발전 부문의 경우 4차 계획기간 중 2026년 15%, 2027년 20%, 2028년 30%, 2029년 40% 등 2030년까지 단계적으로 50%까지, 발전 외 부분은 15%로 높아집니다.

대한상공회의소와 8개 업종별 협회 등 산업계는 배출권 구매에 5조 원이 필요하다며 부담이 커진다고 주장하고 있고, 정부는 배출권 가격을 과도하게 가정한 결과라며 반박했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남정민 기자 사진
남정민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지